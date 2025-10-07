Juve, Tudor come Thiago Motta in campionato e con un cammino peggiore in Champions

La Juve 25/26 ha gli stessi punti di un anno fa, 12, ed è terza a -3 da Napoli e Roma, con tre vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. Stessi gol fatti, 9, ma 5 subiti contro il clean sheet della stagione precedente. In Champions il cammino è sicuramente inferiore visto che i punti sono solo 2 (con 6 fatti e 6 subiti), frutto dei pareggi contro Villarreal e Dortmund.