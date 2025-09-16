Champions League: Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Vlahovic e Kelly riprendono i tedeschi nel recupero

Il primo tempo lascia spazio a una ripresa che entrerà nella storia della Juventus, con otto gol, emozioni e un finale da cuori davvero forti. Partono subito male i padroni di casa e al 51' sono salvati dal palo: lungo lancio per Beier, uscita incauta di Di Gregorio, l'attaccate tedesco ci crede fino all'ultimo e quasi dalla linea di fondo calcia e scheggia il palo (51'). Suona forte il campanello d'allarme per i bianconeri e un minuto dopo Adeyemi fredda Di Gregorio con un preciso diagonale di sinistro nell'angolino. I tedeschi prendono il sopravvento, ma Di Gregorio tiene in piedi la sua squadra con una paratissima su Guirassy. Serve il colpo del campione e ancora una volta Yildiz risponde presente: il suo destro a giro alla Del Piero riequilibra il match (63'). Da questo punto, la gara dell'Allianz diventa una delle più folli di sempre: in meno di un minuto il Dortmund torna avanti con Nmecha, grazie a preciso destro nell'angolino che fa secco Di Gregorio (65'). Passano due minuti e il turco manda in profondità Vlahovic appena entrato, il serbo scatta sul filo del fuorigioco e pareggia con il destro (67'). i ragazzi di Kovac non mollano e al 74' vanno avanti per la terza volta: Thuram perde un brutto pallone e Yan Couto fulmina Di Gregorio sul suo palo. Yildiz prova a prendersi ancora sulle spalle la squadra, ma Kobel si salva con l'aiuto del palo (80'). La Juve lascia spazi e in contropiede il Borussia si procura un calcio di rigore, con Kelly che si sdraia sulla conclusione di Guirassy e ferma il tiro con il braccio. L'attaccante vuole batterlo a tutti i costi, ruba la palla a Bensebaini prima di ricedergliela su insistenza di mister Kovac: il difensore argentino è glaciale e spiazza Di Gregorio (86'). Sembra tutto finito, ma non è così: Vlahovic accorcia al 94' e poi serve l'assist per il colpo di testa vincente di Kelly, ancora a segno dopo il gol all'Inter. E quando il Var conferma la posizione regolare dell'inglese, esplode la gioia di tutto lo Stadium e della Juventus.