Calcio

Torino-Cagliari, superata quota 22mila spettatori

26 Dic 2025 - 21:22

Il Torino si appresta a chiudere il 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino e per la gara contro il Cagliari avrà la cornice delle grandi occasioni. Secondo gli ultimi dati arrivati dal botteghino, è stata superata quota 22mila spettatori per la sfida in programma domani alle ore 15. La squadra di Marco Baroni sta chiudendo l'anno in crescendo e ora va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Cremonese e Sassuolo: i granata non riescono a mettere in fila un tris di successi dal 2019, quando tra febbraio e marzo ci riuscì la truppa guidata da Walter Mazzarri.

01:26
Milan, oggi riposo

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

01:30
Il Natale del Como

Il Natale del Como che sogna la qualificazione europea

01:36
Kean, ritorno al gol

La Fiorentina si aggrappa a Kean

01:23
Il Bologna fa "toc toc"

Il Bologna fa "toc toc" nel segno di Orsolini

01:51
Flop allo United

Zirkzee in cerca di rivincite

01:37
Gatti uomo mercato

Gatti uomo mercato: lo rivuole Allegri

01:36
Napoli, corsa al primato

Il Napoli riprende la corsa al primato

01:31
Riapre Milanello

Milan: torna Leao per riaprire la caccia all'Inter

01:33
Inter, piano per la fuga

Inter: piano per la fuga, ma occhio all'Atalanta

01:45
La Serie A non si ferma

La Serie A non si ferma: riparte la sfida scudetto

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

Il 2025 di Chivu

Il 2025 di Chivu

21:22
Torino-Cagliari, superata quota 22mila spettatori
20:09
Maria Sole Ferrieri Caputi fa la storia: è la miglior arbitra del 2025 secondo l'IFFHS
20:00
Il Verona ritrova Serdar titolare contro il Milan
21:43
Coppa d’Africa, Egitto agli ottavi col cucchiaio di Salah. Ma quante polemiche
18:03
Da Yamal a CR7, parata di stelle a Dubai per i Globe Soccer Awards: tanta Italia nelle liste