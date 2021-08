Juve, Bonucci: "Ora lavorare e fare fatti". Ma piovono critiche dai tifosi sui social

"La Juve non è quella di ieri. Ora lavorare e fare fatti". Leonardo Bonucci, uno dei veterani bianconeri, scende in campo con un messaggio su Instagram per spronare a voltare pagina dopo il pessimo avvio di campionato, un punto in due partite, con rimonta subita a Udine e sconfitta casalinga contro l'Empoli. Il post del difensore bianconero ha raccolto però una miriade di critiche nei commenti dei tifosi bianconeri.