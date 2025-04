Juve a due facce: la squadra ha più certezze, ma Tudor deve lavorare su tenuta e cambi

Dopo un primo tempo dominato in mediana e giocato con qualità, intensità e ritmo tra le linee, contro il Lecce dopo 80' la Juve è calata nei duelli, ha perso metri e non è più riuscita ad aggredire, conquistare palla e ripartire rapidamente con lo stesso piglio e coraggio. Tema che al netto delle buone prestazioni di Koopmeiners, finalmente vicino agli standard ammirati con la maglia dell'Atalanta, Thuram, padrone del centrocampo fino all'80', e Yildiz, faro bianconero sulla trequarti, conferma la necessità di lavorare ancora sodo alla Continassa per trovare i giusti equilibri non solo nella formazione iniziale, ma anche nelle scelte a gara in corso.