Calcio

Conference League, Fiorentina: Pioli ne convoca 25, manca Beltran

20 Ago 2025 - 15:24

Sono 25 i convocati da Stefano Pioli per l'andata dei playoff di Conference League che segna il debutto ufficiale della Fiorentina nella nuova stagione. All'appello manca Lucas Beltran per motivi di mercato visto che l'attaccante argentino è finito nel mirino del Cska Mosca che avrebbe pronta un'offerta intorno ai 12 milioni di euro e un contratto triennale per il giocatore. I viola impegnati per il quarto anno di fila in questa competizione europea dove sono arrivati per due volte in finale (perdendo sempre) e una in semifinale affronteranno stavolta gli ucraini del Polissya sul neutro di Presov, in Slovacchia. Ecco l'elenco completo dei convocati: Braschi, Comuzzo, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marì, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richiardson, Sabiri, Sohm, Viti.

