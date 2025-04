Serie A, Roma-Juventus 1-1: Shomurodov risponde a Locatelli

La Juventus ha ottenuto 56 punti dopo le prime 31 gare in questo campionato: nell’era dei tre punti per vittoria (dal 1994/95) solo in tre occasioni i bianconeri hanno fatto peggio dopo lo stesso numero di match in Serie A: nel 1998/99, nel 2009/10 nel 2010/11 (48 punti in ciascuna di queste occasioni).

La Roma è rimasta imbattuta per 15 gare di fila in Serie A (11V, 4N) per la prima volta dal periodo tra gennaio-maggio 2016 (17 in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina).

Roma e Juventus hanno pareggiato tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 1983 e marzo 1985 (quattro in quel caso). Più nel dettaglio, le due formazioni hanno impattato entrambi gli incontri stagionali di Serie A per la prima volta dal 2000/01.

Manuel Locatelli (due) è il terzo centrocampista della Juventus a segnare più di un gol in trasferta contro la Roma in Serie A nell’era dei tre punti per vittoria (dal 1994/95), dopo Diego (due - doppietta, il 30 agosto 2009) e Pavel Nedved (tre).

Solo contro la Lazio (287) la Juventus ha realizzato più reti che con la Roma in Serie A (278).

Solo contro Fiorentina (62) e Lazio (61) la Roma ha pareggiato più match che contro la Juventus in Serie A (54, come vs Milan, Napoli e Inter).

La Roma è la formazione contro cui Manuel Locatelli ha realizzato più gol in Serie A: due, entrambi in trasferta.

Eldor Shomurodov ha realizzato tre reti in gare casalinghe nella Serie A in corso: solo nel 2020/21 con il Genoa l’attaccante Uzbeko aveva messo a segno più gol stagionali davanti al proprio pubblico nella competizione (cinque).

Dal 2020/21, solo Lautaro Martínez (16) e Pedro (11) hanno realizzato più reti dalla panchina rispetto a Eldor Shomurodov in Serie A (10).

Considerando le ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo l’Inter (54) ha colpito più legni di Roma (49) e Juventus (47) nella competizione.

Nessuna formazione ha pareggiato più gare della Juventus nei Big-5 campionati europei in corso: 14, come l’Everton.

Quella di questa sera è stata la 150ª presenza per Nico González nei maggiori cinque campionati europei, 19 delle quali con la Juventus.