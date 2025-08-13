Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO IL CAMPIONATO

Juventus, gli esuberi danno segni di vita: Douglas Luiz e Kostic sperano in una soluzione. Rottura totale con Vlahovic

I tifosi hanno fischiato il centravanti già dall'annuncio delle formazioni. Il serbo è in un tunnel, mentre i due centrocampisti si stanno aprendo nuove strade con prestazioni in crescita

13 Ago 2025 - 23:47
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

A una settimana dall'inizio del campionato a che punto si trova la Juventus di Tudor? Partita in ritardo per "colpa" del Mondiale per Club, la formazione bianconera è ancora in piena costruzione e anche se nella consueta amichevole in famiglia Tudor ha messo in mostra diversi giocatori con la valigia pronta, la situazione resta bloccata. Il problema principale, perché di problema bisogna parlare, riguarda Dusan Vlahovic. Il serbo, nonostante la rete del 2-0, è ormai separato in casa e proprio l'evidente rottura con i tifosi che lo hanno fischiato prima, durante e dopo il match nonostante la rete sembra irreparabile. Basterà a smuovere qualcosa dal punto di vista del mercato?

Per la Juve sfida in famiglia: le foto del match

1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Difficile dirlo, probabilmente sì, ma le richieste del giocatore e della società per venderne il cartellino dovranno essere modificate. Vlahovic non è l'unico tassello della rosa di Tudor che la dirigenza sta cercando di piazzare, ma sicuramente è quello che anche sul campo sta soffrendo di più; non è tranquillo, è nel mirino della piazza convinta dell'ostruzione causata dall'atteggiamento del giocatore anche in sede di mercato e soprattutto non sta trovando acquirenti realmente interessati alla sua situazione con un contratto in scadenza tra 10 mesi.

Qualche segnale incoraggiante, al contrario, è arrivato da Douglas Luiz e Filip Kostic. Il brasiliano è uno dei giocatori scelti dalla dirigenza della Juventus per fare la valigia, ma la valutazione del suo cartellino sta frenando ogni trattativa. L'ex Aston Villa però a differenza del compagno di squadra a cui ha fornito un assist, sul campo sta rispondendo con prove incoraggianti che negli ultimi giorni di trasferimenti potrebbero anche aprirgli qualche porta in più. Stesso discorso per Kostic che ha pennellato l'assist per il colpo di testa del brasiliano cercando di attirare ancora più attenzione su di sé con un destino comunque lontano da Torino.

E dunque come arriva Tudor all'inizio del campionato? Con tanta incertezza, con Kolo Muani dietro la porta in attesa di un segnale per tornare a vestire il bianconero ma non disposto ad aspettare in eterno. Ma ci siamo, la resa dei conti in un modo o nell'altro è vicina e la Juventus, almeno stando ai tifosi, ha già scelto da che parte stare.

juventus
vlahovic
douglas luiz

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

05:59
mch atalanta bd 2

Atalanta, allenamento con i tifosi allo stadio: presenti i Percassi

03:48
DICH BRAMBILLA POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve Next Gen, Brambilla: "Bella festa, sempre bello esserci"

03:44
DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

I più visti di Juventus

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

 Igor Tudor

Cambiaso trascina la Juventus: doppietta e colpo esterno a Dortmund contro il Borussia

Juve, test con la Next Gen: Vlahovic alla prova Stadium continua a bloccare il mercato

Allegri compie 58 anni, gli auguri della Juventus: "Buon compleanno, Max"

Juve, risolto il mistero social degli auguri a Pippo Inzaghi

Caso Suarez: il Corriere pubblica i dialoghi tra il legale della Juve e il dg dell'Ateneo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:20
Psg, Luis Enrique: "Bravo Tottenham, non so se il risultato è giusto. Su Chevalier..."
23:55
Psg, Marquinhos: "Incredibile vincere così, vogliamo bene a Donnarumma"
23:25
Psg: Chevalier, il primo gol subito arriva da van de Ven. Il suo agente è...
22:08
Ex ct nazionale femminile Spagna: "Delusa da mancato rinnovo contratto"
21:35
Striscioni su Kosovo e cori offensivi, Uefa multa Partizan Belgrado