Juventus, gli esuberi danno segni di vita: Douglas Luiz e Kostic sperano in una soluzione. Rottura totale con Vlahovic

© Getty Images
© Getty Images
I tifosi hanno fischiato il centravanti già dall'annuncio delle formazioni. Il serbo è in un tunnel, mentre i due centrocampisti si stanno aprendo nuove strade con prestazioni in crescita
© Getty Images
© Getty Images
A una settimana dall'inizio del campionato a che punto si trova la Juventus di Tudor? Partita in ritardo per "colpa" del Mondiale per Club, la formazione bianconera è ancora in piena costruzione e anche se nella consueta amichevole in famiglia Tudor ha messo in mostra diversi giocatori con la valigia pronta, la situazione resta bloccata. Il problema principale, perché di problema bisogna parlare, riguarda Dusan Vlahovic. Il serbo, nonostante la rete del 2-0, è ormai separato in casa e proprio l'evidente rottura con i tifosi che lo hanno fischiato prima, durante e dopo il match nonostante la rete sembra irreparabile. Basterà a smuovere qualcosa dal punto di vista del mercato?
© Getty Images
© Getty Images
Difficile dirlo, probabilmente sì, ma le richieste del giocatore e della società per venderne il cartellino dovranno essere modificate. Vlahovic non è l'unico tassello della rosa di Tudor che la dirigenza sta cercando di piazzare, ma sicuramente è quello che anche sul campo sta soffrendo di più; non è tranquillo, è nel mirino della piazza convinta dell'ostruzione causata dall'atteggiamento del giocatore anche in sede di mercato e soprattutto non sta trovando acquirenti realmente interessati alla sua situazione con un contratto in scadenza tra 10 mesi.
Qualche segnale incoraggiante, al contrario, è arrivato da Douglas Luiz e Filip Kostic. Il brasiliano è uno dei giocatori scelti dalla dirigenza della Juventus per fare la valigia, ma la valutazione del suo cartellino sta frenando ogni trattativa. L'ex Aston Villa però a differenza del compagno di squadra a cui ha fornito un assist, sul campo sta rispondendo con prove incoraggianti che negli ultimi giorni di trasferimenti potrebbero anche aprirgli qualche porta in più. Stesso discorso per Kostic che ha pennellato l'assist per il colpo di testa del brasiliano cercando di attirare ancora più attenzione su di sé con un destino comunque lontano da Torino.
E dunque come arriva Tudor all'inizio del campionato? Con tanta incertezza, con Kolo Muani dietro la porta in attesa di un segnale per tornare a vestire il bianconero ma non disposto ad aspettare in eterno. Ma ci siamo, la resa dei conti in un modo o nell'altro è vicina e la Juventus, almeno stando ai tifosi, ha già scelto da che parte stare.
Commenti (0)