Nike Control pallone ufficiale Serie A e B femminile 2025-26

Sarà Nike Control il pallone che accompagnerà la Serie A Women e la Serie B Femminile nella stagione 2025-26. Il pallone ufficiale, che scenderà in campo con le calciatrici anche in Serie A Women's Cup, Coppa Italia e Supercoppa, farà il suo debutto nel weekend tra il 22 e il 24 agosto nella prima giornata della Serie A Women's Cup. Nike Control è progettato con la tecnologia Omnisculpt, attraverso la quale le scanalature incise nell'involucro consentono all'aria di circolare intorno alla palla, garantendo un volo più preciso.