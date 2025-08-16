Amichevoli: la Juventus vince il Trofeo Bortolotti, David e Vlahovic affondano l’Atalanta

LA PARTITA

Prove generali di Serie A per Juventus e Atalanta, impegnate l’una contro l’altra nel Trofeo Bortolotti a una settimana di distanza dal debutto in campionato. Sia i bianconeri che i bergamaschi sono ancora alla ricerca di un assetto di squadra da definire, condizionati entrambi dal mercato in uscita: vedasi le vicende Vlahovic e Lookman. Per Tudor e Juric l’amichevole di Bergamo funge quindi da test per provare a schiarirsi le idee prima dell’esordio in campionato, rispettivamente contro Pisa e Parma. Tudor concede la titolarità a David e lascia Vlahovic in panchina, con Nico Gonzalez e il contestato ex atalantino Koopmeiners anche loro in campo dal primo minuto. Juric punta invece su Scamacca, sostenuto da De Ketelaere e Maldini. Il primo a impegnare seriamente Di Gregorio al 7’ è però Hien, con lo svedese della Dea che si distende poi in un provvidenziale recupero difensivo per fermare la corsa di Thuram due minuti più tardi. Carnesecchi al 20’ nega invece la gioia del gol a un fischiatissimo Koopmeiners, ripetendosi poi anche sull’iniziativa di Yildiz.