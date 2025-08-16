Amichevoli: la Juventus vince il Trofeo Bortolotti, David e Vlahovic affondano l’Atalanta

© Getty Images
© Getty Images
Termina con un successo contro i bergamaschi il precampionato dei bianconeri: primo gol per l’attaccante canadese
© Getty Images
© Getty Images
Con il debutto in Serie A sempre più vicino, la Juventus di Tudor si regala un bel sorriso nel Trofeo Bortolotti, grazie alla vittoria per 2-1 sull’Atalanta di Juric. Succede tutto nella ripresa: David trova il primo gol in bianconero con una bella rovesciata, mentre Vlahovic firma il raddoppio che abbatte la Dea. A nulla serve invece ai bergamaschi il gol di Samardzic nel finale per evitare la sconfitta alla New Balance Arena.
LA PARTITA
Prove generali di Serie A per Juventus e Atalanta, impegnate l’una contro l’altra nel Trofeo Bortolotti a una settimana di distanza dal debutto in campionato. Sia i bianconeri che i bergamaschi sono ancora alla ricerca di un assetto di squadra da definire, condizionati entrambi dal mercato in uscita: vedasi le vicende Vlahovic e Lookman. Per Tudor e Juric l’amichevole di Bergamo funge quindi da test per provare a schiarirsi le idee prima dell’esordio in campionato, rispettivamente contro Pisa e Parma. Tudor concede la titolarità a David e lascia Vlahovic in panchina, con Nico Gonzalez e il contestato ex atalantino Koopmeiners anche loro in campo dal primo minuto. Juric punta invece su Scamacca, sostenuto da De Ketelaere e Maldini. Il primo a impegnare seriamente Di Gregorio al 7’ è però Hien, con lo svedese della Dea che si distende poi in un provvidenziale recupero difensivo per fermare la corsa di Thuram due minuti più tardi. Carnesecchi al 20’ nega invece la gioia del gol a un fischiatissimo Koopmeiners, ripetendosi poi anche sull’iniziativa di Yildiz.
I bianconeri sono più intraprendenti e si affacciano nell’area nerazzurra anche con David, il quale non riesce però a sfruttare un bel pallone di Conceição. De Ketelaere e Maldini provano allora a svegliare l’Atalanta, ma all’intervallo regge lo 0-0. La Juve torna quindi a spingere in apertura di ripresa, anche se al 53’ sono i bergamaschi a flirtare con il vantaggio: Gatti stoppa però Hien e tiene il match in equilibrio. Dopo tanto insistere, a trovare l’1-0 è allora la Juve con David al 73’, con una rovesciata d’esterno destro che beffa la retroguardia atalantina: per il canadese è il primo gol in bianconero. Nel finale entra Vlahovic e proprio il serbo realizza il 2-0 al 77’, dopo un’eccellente iniziativa di Joao Mario. L’attaccante della Vecchia Signora si prende così l’abbraccio dei compagni di squadra e chiude la partita, nonostante Samardzic riesca ad accorciare le distanze al 90’ su iniziativa personale. La Juventus vince 2-1 il Trofeo Bortolotti, archiviando le amichevoli precampionato con un sorriso.
Commenti (0)