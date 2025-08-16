Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
TROFEO BORTOLOTTI

Amichevoli: la Juventus vince il Trofeo Bortolotti, David e Vlahovic affondano l’Atalanta

Termina con un successo contro i bergamaschi il precampionato dei bianconeri: primo gol per l’attaccante canadese

16 Ago 2025 - 23:58
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Con il debutto in Serie A sempre più vicino, la Juventus di Tudor si regala un bel sorriso nel Trofeo Bortolotti, grazie alla vittoria per 2-1 sull’Atalanta di Juric. Succede tutto nella ripresa: David trova il primo gol in bianconero con una bella rovesciata, mentre Vlahovic firma il raddoppio che abbatte la Dea. A nulla serve invece ai bergamaschi il gol di Samardzic nel finale per evitare la sconfitta alla New Balance Arena.

LA PARTITA
Prove generali di Serie A per Juventus e Atalanta, impegnate l’una contro l’altra nel Trofeo Bortolotti a una settimana di distanza dal debutto in campionato. Sia i bianconeri che i bergamaschi sono ancora alla ricerca di un assetto di squadra da definire, condizionati entrambi dal mercato in uscita: vedasi le vicende Vlahovic e Lookman. Per Tudor e Juric l’amichevole di Bergamo funge quindi da test per provare a schiarirsi le idee prima dell’esordio in campionato, rispettivamente contro Pisa e Parma. Tudor concede la titolarità a David e lascia Vlahovic in panchina, con Nico Gonzalez e il contestato ex atalantino Koopmeiners anche loro in campo dal primo minuto. Juric punta invece su Scamacca, sostenuto da De Ketelaere e Maldini. Il primo a impegnare seriamente Di Gregorio al 7’ è però Hien, con lo svedese della Dea che si distende poi in un provvidenziale recupero difensivo per fermare la corsa di Thuram due minuti più tardi. Carnesecchi al 20’ nega invece la gioia del gol a un fischiatissimo Koopmeiners, ripetendosi poi anche sull’iniziativa di Yildiz.

I bianconeri sono più intraprendenti e si affacciano nell’area nerazzurra anche con David, il quale non riesce però a sfruttare un bel pallone di Conceição. De Ketelaere e Maldini provano allora a svegliare l’Atalanta, ma all’intervallo regge lo 0-0. La Juve torna quindi a spingere in apertura di ripresa, anche se al 53’ sono i bergamaschi a flirtare con il vantaggio: Gatti stoppa però Hien e tiene il match in equilibrio. Dopo tanto insistere, a trovare l’1-0 è allora la Juve con David al 73’, con una rovesciata d’esterno destro che beffa la retroguardia atalantina: per il canadese è il primo gol in bianconero. Nel finale entra Vlahovic e proprio il serbo realizza il 2-0 al 77’, dopo un’eccellente iniziativa di Joao Mario. L’attaccante della Vecchia Signora si prende così l’abbraccio dei compagni di squadra e chiude la partita, nonostante Samardzic riesca ad accorciare le distanze al 90’ su iniziativa personale. La Juventus vince 2-1 il Trofeo Bortolotti, archiviando le amichevoli precampionato con un sorriso.

juventus
atalanta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56:10
Cremonese-Palermo: partita integrale

Cremonese-Palermo: partita integrale

06:17
Inzaghi: "Contento per la personalità"

Inzaghi: "Contento per la personalità"

02:29
La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

06:16
Nicola: "Non siamo al completo"

Nicola: "Non siamo al completo"

02:31
Bardi: "Pubblico incredibile"

Bardi: "Pubblico incredibile"

00:27
Il calendario di domenica 17 agosto

Il calendario di domenica 17 agosto

10:10
Pisacane: "È stato bello vincere così"

Pisacane: "È stato bello vincere così"

02:39
Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

02:08
Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

02:42
Tiritiello: "Grande orgoglio"

Tiritiello: "Grande orgoglio"

02:27
Chiappella: "Ne usciamo rafforzati"

Chiappella: "Ne usciamo rafforzati"

06:39
Inzaghi: "Giocare così è di buon auspicio"

Inzaghi: "Giocare così è di buon auspicio"

02:59
Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

Cremonese-Palermo 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

04:17
Nicola: "Ho visto degli aspetti positivi"

Nicola: "Ho visto degli aspetti positivi"

07:57
Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

Cremonese-Palermo: la sequenza dei rigori

01:56:10
Cremonese-Palermo: partita integrale

Cremonese-Palermo: partita integrale

I più visti di Juventus

Douglas Luiz e Vlahovic decidono la sfida in famiglia della Juve. Fischi per il serbo

La Juve rispolvera gli esuberi: Douglas Luiz e Kostic sperano in una soluzione. Rottura totale con Vlahovic

Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic, si allena sempre al massimo". Elkann e gli obiettivi: "Vincere, sempre"

Per la Juve sfida in famiglia: le foto del match

La Juve guarda in Premier per il centrocampo: Comolli in pressing per O'Riley

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:42
Atalanta, Juric: "Competitivi fino a un certo punto"
23:38
Coppa Italia: Palermo corsaro a Cremona, rosanero passano il turno
23:24
Ligue1, Lione e Monaco non steccano l'esordio. Il Nizza cade in casa
23:23
Conference League, Fiorentina: andata e ritorno dei playoff alle ore 20
23:18
Coppa Italia: il Cagliari supera ai rigori l'Entella