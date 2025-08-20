Cantore: "Nomination al Pallone d'Oro inaspettata, a Washington per crescere"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Sofia Cantore ha parlato della nomination tra le 30 candidate per la vittoria del Pallone d'Oro: "Non mi aspettavo di ritrovarmi tra le candidate al Pallone d’Oro, e sono contenta di condividere questo orgoglio con Cristiana Girelli. Lo considero un punto di partenza per dare valore a quello che ho fatto. Però non potrò mai vincere il trofeo: valuto le cose in maniera oggettiva. In quell’elenco ci sono campionesse di livello altissimo". E poi aggiunge: "Mi concentro sulla mia nuova esperienza, da tempo immaginavo un'avventura negli Stati Uniti. A 25 anni ho sempre messo il pallone davanti al resto, ma so anche che in questa fase potrò crescere". E sul suo nuovo club, Cantore si esprime così: "Qui ho trovato grande organizzazione, mi hanno messo a disposizione ogni cosa subito, l’appartamento, la macchina. E le compagne di squadra fanno di tutto per farmi ambientare in fretta. Lavoriamo molto con la palla, e devo abituarmi alla loro intensità: qui vanno davvero fortissimo. Obiettivi delle Washington Spirit? Vincere più che si può per essere in buona posizione ai playoff".