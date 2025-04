Serie A, Juventus-Lecce 2-1: a segno Koopmeiners, Yildiz e Baschirotto

LE STATISTICHE

La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 200 all'Allianz Stadium in Serie A; dalla sua stagione d’esordio in questo stadio (2011/12) quella bianconera è la prima squadra a tagliare questo traguardo nelle gare interne nel massimo torneo (segue il Napoli a 168).

Da inizio 2025 nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe della Juventus in Serie A (sei, come Inter e Bologna).

Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (sei, classe 2007) e Assane Diao (sette, settembre 2005) sono più giovani di Kenan Yildiz (sei, maggio 2005).

Dusan Vlahovic ha eguagliato il record stagionale di assist in Serie A (quattro, come nel 2023/24) e ha fornito più di un passaggio vincente in un singolo match da quando è in Italia per la prima volta in 247 partite in tutte le competizioni.

Quello di Teun Koopmeiners (1 minuto 37 secondi) è il gol più veloce realizzato dalla Juventus in Serie A da quello segnato da Dusan Vlahovic contro la Roma nell'agosto 2022 (1.17), anche in quel caso all’Allianz Stadium.

Solamente Monza (17) e Torino (10) hanno subito più gol di testa rispetto alla Juventus (nove) in questo campionato – i bianconeri non ne incassavano così tanti con questo fondamentale in una singola edizione del massimo torneo dal 2010/11 (nove anche in quel caso).

Kenan Yildiz ha segnato in due match interni di fila per la seconda volta con la Juventus in tutte le competizioni, dopo le due sfide di Coppa Italia del gennaio 2024 (contro Salernitana e Frosinone).

Tutti e tre i gol segnati da Teun Koopmeiners in questa Serie A sono arrivati in partite casalinghe: l'olandese ha realizzato più reti in gare interne in un singolo massimo torneo solamente nel 2022/23 (otto con la maglia dell'Atalanta).

Teun Koopmeiners ha segnato tutti i suoi ultimi tre gol in Serie A in partite casalinghe dopo aver realizzato in trasferta 10 dei precedenti 12 nella competizione.

Tutti e cinque i gol segnati in Serie A da Federico Baschirotto sono arrivati di testa: dalla sua stagione d’esordio nella competizione nei 2022/23, tra i giocatori che sono andati in gol solamente con questo fondamentale nei cinque principali campionati europei solamente Danilo Doekhi (8/8) e Bremer (7/7) contano più reti all’attivo del difensore del Lecce (5/5).

Federico Baschirotto ha trovato il gol in due partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A.

Solamente Ademola Lookman (cinque) ha colpito più legni rispetto a Nikola Krstovic (quattro) in questo campionato di Serie A.

Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime nove partite (3N, 6P) di Serie A, striscia più lunga di match consecutivi senza successi per i salentini nel torneo dal periodo tra settembre e dicembre 2023, con Roberto D’Aversa alla guida della squadra (10 in quel caso).

Il Lecce ha perso almeno tre trasferte consecutive in Serie A per la prima volta sotto la guida di Marco Giampaolo e più in generale per la prima volta dalle ultime quattro gare esterne con Luca Gotti in panchina, tra settembre e novembre 2024.

Nessuna squadra ha perso più partite rispetto al Lecce una volta che è andata sotto nel punteggio in trasferta in questa Serie A: ben 11 (sulle 12 totali), come il Monza (11/13).

Il Lecce non ha vinto alcuno dei cinque match giocati in Serie A contro la Juventus all’Allianz Stadium - un pareggio e quattro sconfitte nel parziale – e in nessuno stadio ha disputato più incontri senza mai trovare il successo nel massimo torneo (cinque anche al Renato Curi e al Renzo Barbera).

Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A con la maglia della Juventus.