Serie A, Juve-Genoa 1-0: decide una giocata di Yildiz

LE STATISTICHE

Kenan Yildiz (sette reti, 4 maggio 2005) ha eguagliato Moise Kean (sette) come giocatore con più reti segnate con la Juventus nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95) prima di compiere 20 anni.

· Solo Lamine Yamal (sei, classe 2007) e Assane Diao (sei, classe 2005) sono più giovani di Kenan Yildiz (cinque reti, 4 maggio 2005) tra i calciatori con almeno cinque gol realizzati nei cinque maggiori campionati europei in corso.

· La Juventus ha vinto entrambe le gare stagionali contro il Genoa in un torneo di Serie A per la prima volta dal 2020/21 (doppio 3-1 con Andrea Pirlo in panchina).

· La Juventus è tornata al successo in Serie A per la prima volta dallo scorso 3 marzo, anche in quel caso in un match casalingo (2-0 v Hellas Verona); i bianconeri hanno vinto cinque delle ultime sei gare interne del torneo (1P), tanti successi quanti nelle 16 precedenti (11N).

· Il Genoa ha perso una gara di Serie A per la prima volta dallo scorso 22 febbraio (0-1 in trasferta contro l’Inter); più in generale i rossoblù hanno subito una sconfitta in quattro delle ultime sei partite giocate in trasferta nel torneo (2N), dopo che erano rimasti imbattuti nelle cinque precedenti (3V, 2N).

· La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha subito più sconfitte sia in generale (69) che in trasferta (44) in Serie A.

· La Juventus ha tenuto la porta inviolata per tre gare consecutive contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo 2015 e febbraio 2016.

· La Juventus ha raccolto 15 clean sheet in questa Serie A, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra formazione dei cinque maggiori campionati europei in corso.

· Koni De Winter ha raggiunto oggi la 50a presenza con la maglia del Genoa, considerando tutte le competizioni.

· Prima di Igor Tudor, l'ultimo allenatore della Juventus che aveva vinto nel suo match d'esordio tra tutte le competizioni subentrando a un altro tecnico era stato Ciro Ferrara il 24 maggio 2009 contro il Siena in Serie A (subentrato a stagione in corso al posto di Claudio Ranieri).