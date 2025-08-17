Juve, Tudor sorride: Bremer e Koop in crescita, e con un Vlahovic in più...

Tra i protagonisti c'è Dusan Vlahovic, il bomber silenzioso ma che manda messaggi tramite i social. In questo inizio di stagione, il numero 9 bianconero sembra affrontare tutto con grande convinzione, come se tutto gli scivolasse addosso (i fischi nell'amichevole in famiglia a seguito di un gol sbagliato ne sono l'esempio). Dopo i gol con Reggiana e Next Gen, ecco che arriva un altro sigillo, con grande freddezza sotto porta. Come al solito un'esultanza pacata, quasi polemica, come a voler dire "Mister, ci sono anch'io!". E Tudor lo sa, tant'è che fa i complimenti al suo numero 9: "Dusan è entrato e mi è piaciuto: è un giocatore della Juventus, ha dato una mano quando è entrato". E nonostante i tifosi l'abbiano un po' "scaricato" continuando a sognare il ritorno di Kolo Muani, Vlahovic sta facendo di tutto per mettersi in mostra e dimostrando, ancora una volta, la sua voglia di giocarsi le sue carte in bianconero. Poi però c'è il mercato, con il dg Comolli che cerca un acquirente perché vuole evitare di perderlo a zero a fine anno. Le prestazioni e i gol nelle recenti amichevoli potrebbero rilanciare definitivamente il talento serbo, mai sbocciato veramente a Torino. Solo il tempo ci dirà se DV9 sarà ancora un attaccante della Juventus o se cercherà fortuna altrove: nelle ultime due settimane di mercato potrebbe cambiare tutto, o forse nulla.