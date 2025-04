Juventus, Tudor: "A Koopmeiners il gol serviva, ora vedo un'altra gamba"

"Dovevamo chiuderla prima. Abbiamo finito male, dopo la palla persa da Thuram è venuto fuori un po' di nervosismo però abbiamo fatto una bella gara per 70/80 minuti. Va bene così, siamo contenti e andiamo avanti". Dopo la seconda vittoria in tre gare che proietta la Juventus al terzo posto, Igor Tudor tiene i piedi per terra e punta il mirino sul difficile finale di gara dei bianconeri: "Oggi i cambi non mi sono piaciuti. L’ho detto anche nello spogliatoio, con 5 cambi mezza squadra cambia e bisogna essere pronti. Capisco tutto perché sono stato giocatore anche io, ma bisogna crescere in fretta. Comunque non dobbiamo essere scontenti, dobbiamo prenderla come una lezione - ha spiegato il tecnico dei bianconeri, che poi si è soffermato sui singoli - "A Koopmeiners serviva un gol, ha fatto una bella gara, vedo una gamba diversa da prima e anche la testa, è sulla buona strada. Vlahovic ha fatto una gara di sacrificio, gli è mancato il gol: di solito lo mette dentro ma oggi purtroppo è andata così".