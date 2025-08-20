Serie A, gli arbitri della prima giornata: Massa apre il campionato

© Ufficio Stampa
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nomi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.
GENOA – LECCE (Sabato 23/08 h. 18.30)
MASSA
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
SASSUOLO – NAPOLI (Sabato 23/08 h. 18.30)
AYROLDI
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: RAPUANO
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO
MILAN – CREMONESE (Sabato 23/08 h. 20.45)
COLLU
DI GIOIA - MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DOVERI
AVAR GHERSINI
ROMA – BOLOGNA (Sabato 23/08 h. 20.45)
ZUFFERLI
MONDIN – MINIUTTI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: FABBRI
CAGLIARI – FIORENTINA (Domenica 24/08 h. 18.30)
SOZZA
FONTEMURATO – BIFFI
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GUIDA
COMO – LAZIO (Domenica 24/08 h. 18.30)
MANGANIELLO
MELI – ALASSIO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: CHIFFI
ATALANTA – PISA (Domenica 24/08 h. 20.45)
ARENA
PALERMO – POLITI
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
JUVENTUS – PARMA (Domenica 24/08 h. 20.45)
MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
UDINESE – H. VERONA (Lunedì 25/08 h. 18.30)
TREMOLADA
MORO - CECCON
IV: PERENZONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
INTER – TORINO (Lunedì 25/08 h. 20.45)
LA PENNA
DEI GIUDICI - CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI
