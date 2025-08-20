Gattuso torna a Milanello, il ct azzurro incontra Allegri e giocatori

Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio (già suo vice ai tempi del Milan) e Leonardo Bonucci (un'annata in maglia rossonera nella stagione 2017/2018), il commissario tecnico è stato accolto dal direttore sportivo Igli Tare e dal team manager Alberto Marangon. Gattuso si è quindi intrattenuto con il tecnico Massimiliano Allegri - suo ex compagno di squadra al Perugia e allenatore al Milan - e ha assistito alla seduta di allenamento per poi salutare i calciatori e i membri dello staff tecnico.