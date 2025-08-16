Juventus, Tudor: "Vlahovic mi è piaciuto, David è un generoso. Non parlo di mercato"

La Juventus chiude il precampionato con una bella vittoria contro l'Atalanta e Igor Tudor non nasconde una certa soddisfazione a una settimana dal via del campionato. "Mi sono piaciute tante cose, è stato un ultimo allenamento prima che si parte domenica, tutte cose positive, il minutaggio - ha spiegato il tecnico a fine gara - Poi contro l'Atalanta non è mai facile giocare, sono una buona squadra". Su Vlahovic: "Di mercato non parlo, Dusan è entrato e mi è piaciuto; è un giocatore della Juventus, ha dato una mano quando è entrato". A sbloccare il match è stato David in acrobazia: "Quando giochi contro l'Atalanta per forza devi essere nel duello, non è stato facile giocare contro Hien, gli ho detto 'benvenuto nel calcio italiano', ha dato tutto. È un generoso".