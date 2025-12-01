Infortunio Vlahovic, il messaggio della Juventus: "Torna più forte di prima"

La società bianconera ha espresso anche via social la propria vicinanza al centravanti serbo dopo l'infortuniodi Max Cristina
La Juventus ha voluto far sentire immediatamente il proprio sostegno a Dusan Vlahovic dopo il grave infortunio: “Torna più forte di prima”, è il messaggio apparso sui profili social del club, un incoraggiamento diretto al centravanti serbo, fermato nel suo miglior momento di forma.
Il post arriva a poche ore dagli esami svolti al J Medical, che hanno confermato la diagnosi più temuta: Vlahovic ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, l’infortunio rimediato nella partita contro il Cagliari.
I tempi di recupero non saranno brevi: si prevedono almeno tre mesi di stop, mentre lo staff medico valuterà, dopo ulteriori consulti, se sia necessario un intervento chirurgico.
Una perdita significativa per la squadra di Spalletti, che dovrà affrontare il periodo più intenso della stagione — tra Serie A, Coppa Italia e Champions League — senza il suo numero 9, autore di tre gol in campionato prima dell’infortunio.