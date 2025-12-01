Logo SportMediaset

Calcio
juventus
IL POST

Infortunio Vlahovic, il messaggio della Juventus: "Torna più forte di prima"

La società bianconera ha espresso anche via social la propria vicinanza al centravanti serbo dopo l'infortunio

di Max Cristina
01 Dic 2025 - 16:40

La Juventus ha voluto far sentire immediatamente il proprio sostegno a Dusan Vlahovic dopo il grave infortunio: “Torna più forte di prima”, è il messaggio apparso sui profili social del club, un incoraggiamento diretto al centravanti serbo, fermato nel suo miglior momento di forma.

Il post arriva a poche ore dagli esami svolti al J Medical, che hanno confermato la diagnosi più temuta: Vlahovic ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, l’infortunio rimediato nella partita contro il Cagliari.

I tempi di recupero non saranno brevi: si prevedono almeno tre mesi di stop, mentre lo staff medico valuterà, dopo ulteriori consulti, se sia necessario un intervento chirurgico.

Spalletti fa il punto: "Vlahovic out 2-3 mesi. David e Openda possono giocare insieme"

Una perdita significativa per la squadra di Spalletti, che dovrà affrontare il periodo più intenso della stagione — tra Serie A, Coppa Italia e Champions League — senza il suo numero 9, autore di tre gol in campionato prima dell’infortunio.

DITE LA VOSTRA

Juve, come sostituire Vlahovic adesso?

Con David
Con Openda
Con Yildiz falso 9
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
vlahovic
juventus

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

01:41
DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

00:48
DICH SPALLETTI SU PIETRANGELI 01-12 DICH

Spalletti ricorda Pietrangeli:""Lui ha insegnato a vincere, io sono cresciuto con il tennis"

00:39
DICH SPALLETTI SU PERIN-DIGREGORIO 01-12 DICH

Spalletti: "Di Gregorio è il numero uno, ma per me Perin è anche l'influencer dello spogliatoio"

01:30
Obiettivo 20 gol

Milan, il nuovo Leao: obiettivo 20 gol

01:33
Cercasi un'occasione

Juve, Zhegrova cerca un'occasione

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

01:00
MCH VLAHOVIC J MEDICAL 01-12 MCH

Vlahovic al JMedical tra smorfie e preoccupazione

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:20
HIGHLIGHTS BOCA-RIVER 1/12 MCH

Boca-Argentinos Jrs: emozioni senza fine, l'urlo di Buenos Aires

03:11
DICH CANDELA DA MIAMI DICH

Candela: "Roma battuta dalla squadra più forte insieme all'Inter. Quasi meglio così..."

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

01:50
Buongiorno: "Grande spirito"

Buongiorno: "Grande spirito"

02:05
Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

