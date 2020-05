Georgina, asta benefica per la Spagna: c'è anche la maglia di CR7

ASTA BENEFICA

Georgina Rodriguez scende in campo per aiutare la Spagna nella lotta al coronavirus. Lady Cristiano Ronaldo ha annunciato infatti attraverso i propri canali social l'inizio di un'asta benefica in cui metterà in vendita, tra abiti e altri prodotti, anche una maglia della Juventus firmata dal fuoriclasse portoghese per aiutare il personale sanitario spagnolo nella guerra contro il virus. Georgina Rodriguez stende i panni e fa impazzire Instagram







Georgina Rodriguez manda in tilt Instagram semplicemente... stendendo i panni! La compagna di Cristiano Ronaldo mostra un lato B decisamente in forma e fa il pieno di like.













Ecco l’appello di Georgina: “Ora stiamo attraversando un momento orribile, in cui ospedali, infermieri, medici, tutto il personale sanitario e pazienti con coronavirus hanno bisogno del nostro aiuto. La Spagna soffre molto a causa della pandemia di COVID-19 ed è per questo che voglio dare una mano. Mi sono preparata a mettere in vendita nell’app @LESS_APP 4 abiti molto carini e un oggetto unico e molto speciale… Una maglia della Juventus firmata da CR7! L’importo totale della mia vendita sarà donato agli ospedali spagnoli per combattere il COVID-19. Grazie mille per essere parte di un progetto così importante per me“.