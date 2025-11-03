Koopmeiners difensore, l'ex allenatore: "Non mi ha sorpreso, lo faceva già con me"

Jansen poi continua spiegando i motivi che hanno portato Spalletti a scegliere l'olandese come braccetto di sinistra contro la Cremonese: "Ha sorpreso voi, non certo me. Teun è un giocatore molto versatile, questa mossa non mi meraviglia. La Juventus aveva bisogno di più qualità, struttura e stabilità nella costruzione dal basso: è proprio ciò che Teun può dare alla squadra di Spalletti". E rivela anche un retroscena tra il nuovo allenatore bianconero e il centrocampista: "Nel nostro AZ avevamo fasi di costruzione a tre, di conseguenza penso che possa gestire bene un sistema con tre centrali. Sarà interessante vedere come verrà usato in fase di non possesso, ma Spalletti conosce Teun molto bene: lo voleva già al Napoli e gli ha dato subito fiducia".