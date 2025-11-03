Koopmeiners difensore, l'ex allenatore: "Non mi ha sorpreso, lo faceva già con me"

Le parole di Pascal Jansen, ex tecnico del centrocampista olandese ai tempi dell'AZ Alkmaardi Martino Cozzi
Tra le grandi novità della prima Juventus targata Luciano Spalletti c'è stata la posizione in campo di Teun Koopmeiners. Un po' per necessità e un po' per scelta tecnica, l'olandese è stato schierato come terzo di difesa insieme a Kalulu e Gatti: una decisione che ha sorpreso molti, eccetto Pascal Jansen, suo ex allenatore ai tempi dell'AZ Alkmaar e oggi alla guida del New York City FC. "È stato formato come centrocampista, ma nelle giovanili aveva giocato anche da difensore centrale che si alzava in mezzo al campo. Con la prima squadra dell'AZ io stesso l’ho utilizzato in un ruolo simile in alcune partite, anche se in una linea a quattro difensori", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.
Jansen poi continua spiegando i motivi che hanno portato Spalletti a scegliere l'olandese come braccetto di sinistra contro la Cremonese: "Ha sorpreso voi, non certo me. Teun è un giocatore molto versatile, questa mossa non mi meraviglia. La Juventus aveva bisogno di più qualità, struttura e stabilità nella costruzione dal basso: è proprio ciò che Teun può dare alla squadra di Spalletti". E rivela anche un retroscena tra il nuovo allenatore bianconero e il centrocampista: "Nel nostro AZ avevamo fasi di costruzione a tre, di conseguenza penso che possa gestire bene un sistema con tre centrali. Sarà interessante vedere come verrà usato in fase di non possesso, ma Spalletti conosce Teun molto bene: lo voleva già al Napoli e gli ha dato subito fiducia".
Il cambio di ruolo potrebbe, di fatto, rilanciare Koopmeiners alla Juventus, reduce da una stagione negativa e in cerca di continuità: "L’ho sempre detto: è un ottimo giocatore. A Torino sono cambiate molte cose da quando è arrivato, ma se Spalletti riuscirà a riportare equilibrio e serenità nell'ambiente, sono certo che Koopmeiners potrà tornare ai suoi migliori livelli e aiutare la squadra a crescere".