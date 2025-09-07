David chiama, Vlahovic risponde: l'ipotesi delle due punte e i piani di Tudor in vista dell'Inter

David chiama, Vlahovic risponde. In casa Juventus è periodo d'oro per le punte di Tudor che si sono confermate in grande forma anche con le rispettive nazionali. A colpire è specialmente il serbo, andato a segno in tutte e tre le gare ufficiali finora disputate. L'ex Fiorentina ha ritrovato una buona condizione, e dopo un'estate trascorsa al centro del mercato si è dimostrato affamato anche davanti alle telecamere: "Non sono ancora al top, ma se segno ogni gara va bene così! L'importante è che Juve e Serbia vincano sempre".