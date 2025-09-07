Logo SportMediaset
JUVENTUS

David chiama, Vlahovic risponde: l'ipotesi delle due punte e i piani di Tudor in vista dell'Inter

Il serbo sta stupendo: una risorsa in più per il tecnico croato che ha diverse soluzioni

07 Set 2025 - 13:04
David chiama, Vlahovic risponde. In casa Juventus è periodo d'oro per le punte di Tudor che si sono confermate in grande forma anche con le rispettive nazionali. A colpire è specialmente il serbo, andato a segno in tutte e tre le gare ufficiali finora disputate. L'ex Fiorentina ha ritrovato una buona condizione, e dopo un'estate trascorsa al centro del mercato si è dimostrato affamato anche davanti alle telecamere: "Non sono ancora al top, ma se segno ogni gara va bene così! L'importante è che Juve e Serbia vincano sempre".

Considerato lo stato di forma dei due bomber, non è escluso che Igor Tudor decida di schierare Vlahovic e David assieme. Probabilmente non con l'Inter dopo la sosta ma negli appuntamenti successivi. Ad aprire la porta a questa possibilità è stato lo stesso attaccante ex Lille ai microfoni di Sportmediaset: "Penso che potremmo giocare insieme, ma spetta all'allenatore decidere".

Vlahovic è tornato implacabile, in gol anche con la Serbia: la Juventus può sorridere

Questa soluzione stuzzica particolarmente i tifosi che vedrebbero di buon grado i due con alle spalle Kenan Yildiz. Uno schieramento che difficilmente si vedrà nell'immediato considerato anche l'investimento che la Vecchia Signora ha fatto per Conceiçao e Zhegrova destinati ad avere ampio spazio in questa stagione.

