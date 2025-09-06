Juventus, David: "Competitivi in tutte le competizioni. Posso giocare con Vlahovic"

L'attaccante canadese ha parlato a Sportmediaset dei propositi in bianconero: "Darò il massimo. Sfida con l'Inter? Sappiamo quanto è importante"
Il gol all'esordio contro il Parma in Serie A e tanti buoni segnali per la stagione che verrà, la prima in Italia con la maglia della Juventus. Jonathan David è il volto nuovo dell'attacco bianconero e sul campo sta dimostrando tutta la sua voglia di fare bene nella stagione che porterà al Mondiale da disputare in casa col Canada. Prima però c'è la Juventus con i suoi obiettivi: "Possiamo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo - ha commentato a SportMediaset -. Proverò a segnare più gol possibile". In attacco il canadese si gioca il posto con Dusan Vlahovic: "Penso che potremmo giocare insieme, ma spetta all'allenatore decidere".
Come procede lo studio dell’italiano?
“Sto imparando pian pianino, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto e sarà un bravo studente”.
Cosa sai dire adesso?
“Buongiorno, a domani (in italiano, poi prosegue in inglese). Cose piccole, ma l’italiano è simile al francese, lo parlerò bene presto”.
Sei arrivato alla Juve e hai subito segnato in Serie A. Come ti senti in bianconero e che obiettivo hai?
“Mi sento bene, è sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili”.
Alla conferenza di presentazione hai detto che potrai segnare 25 gol. Dopo questo inizio sei d’accordo con te stesso o ora punti più in alto?
“Proverò a segnare più gol possibili, certo, qualora dovessi arrivare a 25 ne sono felice, se non dovessi farcela, pazienza, darò il massimo”.
Pensi di poter giocare in coppia con Vlahovic? Potrebbe essere la coppia d’attacco più forte della A.
“Sì penso di sì. Ovviamente spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui”.
Nel prossimo turno di Serie A, Juventus-Inter, il derby d’Italia.
“Sappiamo che si tratta di una partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà”.
Ultima domanda. Potete vincere o competere per vincere Serie A e Champions League?
“Certo, penso potremo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile”.
