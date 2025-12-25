Logo SportMediaset

Calcio

Man City, diktat di Guardiola sul peso-forma. Haaland replica: "Va tutto bene"

25 Dic 2025 - 23:30

Dopo aver festeggiato il Natale, Erling Haaland ha condiviso il suo peso su Instagram, in risposta alle recenti dichiarazioni di Pep Guardiola, che aveva lasciato intendere che avrebbe controllato il peso dei suoi giocatori dopo le vacanze. Noto per i suoi curiosi post che diventano presto virali, questa volta il norvegese ha unito l'utile al dilettevole pubblicando una foto su una bilancia che segna 94,4 kg (209 libbre) insieme al commento: "Va tutto bene!". Tra i primi a replicare, Gianluigi Donnarumma, che ha postato degli emoji sorridenti. Prima di concedere tre giorni di riposo ai giocatori del Manchester City, che tornerà in campo sabato contro il Nottingham Forest, Guardiola aveva avvertito che avrebbe escluso i giocatori che non rispettano il loro peso abituale: "Il calendario è così fitto che i giocatori hanno bisogno di rilassarsi, avranno le gambe fresche quando inizierà la partita. Ma ciascuno ha un peso da rispettare - ha aggiunto . e al loro rientro sarò lì per controllare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso, sabato rimarrà a Manchester".

23:30
Man City, diktat di Guardiola sul peso-forma. Haaland replica: "Va tutto bene"
22:39
Coppa Africa, complimenti Roma a Ndicka ed El Aynaoui: "Gran debutto"
21:28
Natale con allenamento per il Lecce al centro di Martignano
20:25
'Boxing day' mai così scarno in Premier, i tifosi protestano
20:22
Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia