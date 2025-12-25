Man City, diktat di Guardiola sul peso-forma. Haaland replica: "Va tutto bene"

Dopo aver festeggiato il Natale, Erling Haaland ha condiviso il suo peso su Instagram, in risposta alle recenti dichiarazioni di Pep Guardiola, che aveva lasciato intendere che avrebbe controllato il peso dei suoi giocatori dopo le vacanze. Noto per i suoi curiosi post che diventano presto virali, questa volta il norvegese ha unito l'utile al dilettevole pubblicando una foto su una bilancia che segna 94,4 kg (209 libbre) insieme al commento: "Va tutto bene!". Tra i primi a replicare, Gianluigi Donnarumma, che ha postato degli emoji sorridenti. Prima di concedere tre giorni di riposo ai giocatori del Manchester City, che tornerà in campo sabato contro il Nottingham Forest, Guardiola aveva avvertito che avrebbe escluso i giocatori che non rispettano il loro peso abituale: "Il calendario è così fitto che i giocatori hanno bisogno di rilassarsi, avranno le gambe fresche quando inizierà la partita. Ma ciascuno ha un peso da rispettare - ha aggiunto . e al loro rientro sarò lì per controllare quanti chili hanno preso. Chi sarà in sovrappeso, sabato rimarrà a Manchester".