Calcio

Coppa d'Africa, se lo stadio è semivuoto l'ingresso diventa libero

26 Dic 2025 - 09:10

Gli organizzatori della Coppa d'Africa in Marocco stanno permettendo ai tifosi di entrare gratuitamente dopo il calcio d'inizio nelle partite se lo stadio non è pieno. Lo ha rivelato alla Afp una fonte della Confederazione africana di calcio (Caf), confermando l'impressione avuta nel corso di alcune partite della fase a gironi, cominciate con ampi spazi vuoti sugli spalti che si sono man mano riempiti. Ad esempio, la partita Camerun-Gabon giocata ieri sera ad Agadir ha visto le tribune riempirsi nel corso del primo tempo nonostante la pioggia incessante, con 35mila spettatori dichiarati alla fine in un impianto dalla capienza di 45mila. Il match di martedì tra Repubblica Democratica del Congo e Benin, allo stadio Al Medina di Rabat, ha visto gli spettatori quasi raddoppiare, dai seimila annunciati ai 13mila dichiarati. La fonte ha indicato che gli organizzatori aprivano le porte delle tribune circa 20 minuti dopo il fischio d'inizio per consentire l'ingresso gratuito, il tutto in accordo con la Caf. Mostrare stadi pieni o quasi è un obiettivo importante per gli organizzatori della Coppa d'Africa, dato che il Marocco nel 2030 ospiterà i Mondiali insieme con la Spagna e il Portogallo. Oggi, la piattaforma ufficiale di biglietteria della Caf mostrava posti disponibili per quasi tutte le restanti partite dei gironi con prezzi a partire da 100 dirham (circa nove euro) mentre le uniche partite dei prossimi giorni con biglietti esauriti sono, comprensibilmente, Marocco-Mali e Marocco-Zambia, nonché Algeria-Burkina Faso e Algeria-Guinea Equatoriale.

Leao "studia" il Verona

Il punto sulla Nazionale

Roma, un grande 2026

Napoli, Neres on fire

Juve in serie positiva

Milan, oggi riposo

Fullkrug e la 9 del Milan

Inter domani al lavoro

Il ritorno di Calhanoglu

Il Natale del calcio

Un "regalo" per il Verona

In "Palestra" si vola

Gattuso, sogno mondiale

Lazio, mercato sbloccato

Roma nelle mani di Gasp

Leao "studia" il Verona

