Natale con allenamento per il Lecce al centro di Martignano

Natale di lavoro per il Lecce di mister Eusebio di Francesco in vista della gara casalinga di campionato sabato prossimo contro il Como. I giallorossi hanno sostenuto in mattinata una seduta di allenamento presso il centro sportivo di Martignano. Agli ordini del tecnico giallorossi erano disponibili tutti i calciatori, fatta eccezione per quelli convocati in Coppa d'Africa, Banda, Coulibaly e Gaspar (anche squalificato) che diserteranno la sfida contro i lariani. Continua a svolgere un lavoro terapico il regista albanese Berisha, alle prese con una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra: il suo rientro è previsto a fine gennaio. Assenze che peseranno nelle scelte iniziali della sfida contro il Como, in cui ci saranno importanti novità di formazione. Certo di una maglia al centro della difesa è il tedesco Siebert, a centrocampo Ramadani avrà come compagni di reparto Maleh e Kaba. Nel reparto offensivo solito ballottaggio tra Stulic e Camrda, con l'attaccante serbo che potrebbe partire dal primo minuto. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.