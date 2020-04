Assessore alla salute di Madeira: "Ronaldo non è un privilegiato"

PORTOGALLO

Le immagini di Cristiano Ronaldo che si allena liberamente allo stadio di Madeira non sono state ben accolte dalla maggior parte dei portoghesi, ma CR7 ha trovato un alleato importante. Si tratta di Pedro Ramos, assessore alla salute della regione di Madeira, in Portogallo: "Ronaldo non ha un permesso speciale. Ha il diritto di allenarsi se rispetta le regole, come tutti i cittadini. Non c'è alcun privilegio", ha detto sottolineando anche che il capitano del Portogallo ha rispettato tutte le regole di prevenzione.

A Madeira le restrizioni non sono così severe come in Spagna o in Italia e i cittadini possono lasciare le loro case per fare shopping e anche fare attività fisica all'aperto per un breve periodo di tempo.

Giovedì allo stadio con Cr7 erano presenti anche il figlio, una guardia del corpo e due preparatori. Con loro anche Rui Alves, presidente della squadra locale del Madeira.