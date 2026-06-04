Zielinski: "Inter, il meglio deve ancora venire. Palestra è forte, Lewa in Italia lo vedrei bene"

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato
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Il polacco tra l'amarezza del Mondiale mancato con la sua nazionale e la soddisfazione per la stagione appena conclusa: "Contento di aver dato il mio contributo. Futuro? Voglio restare"di Simone Togna
"Se ho mantenuto la promessa di far vedere lo Zielinski prime? Sì, sì, è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra", Piotr Zielinski si gode delle meritate vacanze nella sua Polonia, a Varsavia, viusto che, anche loro come l'Italia, non voleranno oltreoceano per il Mondiale: "Finché non si conclude, ci sarà questa ferita aperta perché ci dispiace tanto”, la chiosa amara.
Zielo però può trarre comunque un bilancio positivo da questa annata: dopo una prima stagione all'Inter un po' deludente, condizionata dai problemi fisici, è tornato ai livelli sempre messi in mostra nel nostro campionato. Tanto da far venire il dubbio: "Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire".
E il meglio Piotr lo farà vedere ancora a Milano. Sul suo futuro non ci sono nubi: "Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro".
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Dopo una stagione impreziosita da uno scudetto e una Coppa Italia, Zielinski nella prossima stagione non vuole porsi limiti: "Competitivi anche per la Champions? Dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più… poi anche quest’anno eravamo competitivi ma non è andata come volevamo".
Delle ultime ore la notizia della partenza di uno dei pilastri nerazzurri degli ultimi anni, Denzel Dumfries. Zielo quasi conferma l'addio del compagno: "Ci dispiacerà sicuramente, è un ottimo giocatore, ha fatto la storia dell’Inter, dispiace, ma non si rinuncia a certe offerte. Se andasse al Real Madrid bisogna solo fargli i complimenti e un in bocca al lupo". Poi l'endorsement per l'obiettivo numero uno per sostituire l'olandese sulla fascia destra: Marco Palestra: "Non so se arriverà lui o un altro giocatore, non mi occupo io di mercato, poi certo Palestra è forte".
Nelle ultime settimane è rimbalzata anche l'indiscrezione di un possibile approdo in Italia di un fuoriclasse che Zielinski conosce molto bene, Robert Lewandowski: "È un campione, certo che lo vedrei bene, ci può stare tranquillamente in Italia, se lo becchi qui, chiediglielo". Per chiudere la spiegazione della gag tormentone resa virale da Marcus Thuram (Zielo è polacco, ndr): "È uno scherzo simpatico, bello, fa ridere, punto, Thuram è il numero uno (ride, ndr), poi è diventato pure virale”.