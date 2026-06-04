Zielinski: "Inter, il meglio deve ancora venire. Palestra è forte, Lewa in Italia lo vedrei bene"

"Se ho mantenuto la promessa di far vedere lo Zielinski prime? Sì, sì, è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra", Piotr Zielinski si gode delle meritate vacanze nella sua Polonia, a Varsavia, viusto che, anche loro come l'Italia, non voleranno oltreoceano per il Mondiale: "Finché non si conclude, ci sarà questa ferita aperta perché ci dispiace tanto”, la chiosa amara.

Zielo però può trarre comunque un bilancio positivo da questa annata: dopo una prima stagione all'Inter un po' deludente, condizionata dai problemi fisici, è tornato ai livelli sempre messi in mostra nel nostro campionato. Tanto da far venire il dubbio: "Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire".

E il meglio Piotr lo farà vedere ancora a Milano. Sul suo futuro non ci sono nubi: "Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro".