Manovre nerazzurre

Inter, Dumfries addio: il Real pagherà 20 milioni per la clausola

Mourinho ha già parlato con l'olandese, arrivato in nerazzurro dal Psv nell'estate 2021

03 Giu 2026 - 08:12
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Il Real Madrid pagherà la clausola per Denzel Dumfries. In questi giorni alla Casa Blanca si parla solo di elezioni, domenica i soci del club dovranno scegliere tra il favoritissimo Florentino Perez e l’outsider Enrique Riquelme, ma elezioni vuol dire anche mercato e l'olandese è stato indicato da José Mourinho come il candidato numero uno per la sostituzione di Dani Carvajal, che andrà via a parametro zero. Dal 1 al 15 di luglio l'olandese si libera dietro il pagamento di una clausola di circa 20 milioni di euro e i merengues sborseranno la cifra. Dumfries saluta l'Inter: era arrivato nell'estate del 2021 dal Psv.

Ok il prezzo è giusto

 Detto che l’Inter a di luglio non ha margini di trattativa, per il club nerazzurro la cessione di Dumfries, 30 anni compiuti lo scorso 18 aprile, rappresenta una discreta plusvalenza. Tra ammortamento e recente rinnovo del contratto, infatti, l’olandese arrivato a Milano nel 2021 per 12 milioni di euro pesa a bilancio circa 5,9 milioni quindi la sua cessione produce una plusvalenza di quasi 15 milioni, soldi che poi i nerazzurri vorrebbero investire su Marco Palestra, primo obiettivo per la fascia destra.

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