Inter, Dumfries addio: il Real pagherà 20 milioni per la clausola

Il Real Madrid pagherà la clausola per Denzel Dumfries. In questi giorni alla Casa Blanca si parla solo di elezioni, domenica i soci del club dovranno scegliere tra il favoritissimo Florentino Perez e l’outsider Enrique Riquelme, ma elezioni vuol dire anche mercato e l'olandese è stato indicato da José Mourinho come il candidato numero uno per la sostituzione di Dani Carvajal, che andrà via a parametro zero. Dal 1 al 15 di luglio l'olandese si libera dietro il pagamento di una clausola di circa 20 milioni di euro e i merengues sborseranno la cifra. Dumfries saluta l'Inter: era arrivato nell'estate del 2021 dal Psv.