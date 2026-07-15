le parole

Conte, pace fatta con Lautaro? "La sua presenza sposta tanto, senza lui Inter diversa"

L'allenatore riserva parole dolci al capitano dell'Inter con cui aveva avuto frizioni sia in nerazzurro che da avversario

15 Lug 2026 - 10:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Antonio Conte e Lautaro Martinez, un rapporto che ha avuto molti alti ma anche un paio di bassi non di poco conto. Si torna a parlare di loro due per le belle parole spese dall'ex allenatore del Napoli, oggi tra i candidati alla panchina azzurra, sul capitano dell'Inter: "La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto. L’azione di Lautaro nel terzo gol dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere" ha detto a La Gazzetta dello Sport.

I precedenti tra Conte e Lautaro

 Nel 2021, quando Conte allenava l'Inter nella stagione del diciannovesimo scudetto nerazzurro, Lautaro non aveva gradito la sostituzione nella partita contro la Roma. L'argentino, uscendo dal campo, calcia una bottiglietta sfiorando la testa di alcuni compagni in panchina. A quel punto Conte si gira verso lui e gli urla parole durissime: "Zitto, fenomeno del ca**o. Devi avere rispetto". Qualche giorno dopo, alla Pinetina, i due chiudono la vicenda simulando un match di boxe tra le risate dei presenti.

Lo scorso ottobre, durante Napoli-Inter, Lautaro aveva difeso Dumfries dopo che Conte aveva accusato l'olandese di aver esagerato la reazione dopo un fallo subito. Dal labiale il capitano interista sembra dire "cagòn (codardo, ndr)" al tecnico salentino, accompagnando la frase con un gesto della mano e poi indicandosi i genitali. Conte reagisce, forse urlando "sto c..." e poi protestando con l'arbitro Mariani "mi deve rispettare" che però lo ammonisce.

Agustina spinge Lautaro in finale

1 di 66
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

conte
lautaro
pace
parole
precedenti

Ultimi video

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

01:34
MCH MIX ZONE SPAGNA POST FRANCIA 15/07 MCH

Festa Spagna, passa Yamal ed è delirio: "Portaci la seconda Coppa"

01:24
BLOB GIUNTOLI ATALANTA X SITO

Giuntoli: "Palestra? Tutti erano al corrente di tutto, poi il calciatore è andato al Chelsea"

01:39
MCH ALLENAMENTO PARMA 14/7 MCH

Riparte la stagione del Parma: il primo allenamento

00:33
DICH TEDESCO PENSO 50 ITALIANO E 50 TEDESCO 14/07 SRV

Tedesco 'mentalista": "Penso 50% in italiano e 50% in tedesco, dipende da come sto"

01:09
TEDESCO OK

Bologna, le prime parole di Tedesco

01:32
Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

02:06
La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

01:26
Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

02:24
Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

01:43
Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

01:43
Atlanta, stadio da sogno

Atlanta, stadio da sogno

01:54
Più di 100 milioni spesi

Più di 100 milioni spesi

02:04
La storia in panchina

La storia in panchina

01:26
Il ritorno della Norvegia

Il ritorno della Norvegia

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

I più visti di Inter

Marotta: "Da Oaktree 100 milioni per nuove strutture. Sul campo il nostro nemico è la sindrome della vittoria"

Cristian Chivu in conferenza

Chivu: "C'è fame di altri trofei. La rosa è competitiva. Su mercato, Pavard e Diouf"

DICH MAROTTA 2 SU VINCERE 2 SCUDETTI DI FILA / SINDROME13/07 SRV

Marotta: "Vogliamo due scudetti di fila, ma abbiamo una 'sindrome' da battere"

I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu

DICH MAROTTA 1 SU UNICA SQUADRA ITALIANA 13/07 SRV

Marotta gonfia il petto: "Siamo l'unica squadra italiana che…"

Conte, pace fatta con Lautaro? "Sposta tanto, senza lui Inter diversa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Gianluca Rocchi
13:11
Inchiesta arbitri, le motivazioni per l'archiviazione: "Condotte che non incidono sulla regolarità"
12:20
Atta: "Paratici e Grosso mi hanno convinto a scegliere Fiorentina"
Gianluca Rocchi
12:07
Inchiesta arbitri, pm Milano chiedono l'archiviazione per Rocchi
11:40
Spavento per Lamine Yamal, ladri tentano di entrare nella sua casa di notte
10:18
Conte e la panchina azzurra: "È l'ora dei fatti"