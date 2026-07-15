Conte, pace fatta con Lautaro? "La sua presenza sposta tanto, senza lui Inter diversa"

Antonio Conte e Lautaro Martinez, un rapporto che ha avuto molti alti ma anche un paio di bassi non di poco conto. Si torna a parlare di loro due per le belle parole spese dall'ex allenatore del Napoli, oggi tra i candidati alla panchina azzurra, sul capitano dell'Inter: "La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto. L’azione di Lautaro nel terzo gol dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere" ha detto a La Gazzetta dello Sport.