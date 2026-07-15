Conte, pace fatta con Lautaro? "La sua presenza sposta tanto, senza lui Inter diversa"

Antonio Conte e Lautaro Martinez, un rapporto che ha avuto molti alti ma anche un paio di bassi non di poco conto. Si torna a parlare di loro due per le belle parole spese dall'ex allenatore del Napoli, oggi tra i candidati alla panchina azzurra, sul capitano dell'Inter: "La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto. L’azione di Lautaro nel terzo gol dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere" ha detto a La Gazzetta dello Sport.
I precedenti tra Conte e Lautaro
Nel 2021, quando Conte allenava l'Inter nella stagione del diciannovesimo scudetto nerazzurro, Lautaro non aveva gradito la sostituzione nella partita contro la Roma. L'argentino, uscendo dal campo, calcia una bottiglietta sfiorando la testa di alcuni compagni in panchina. A quel punto Conte si gira verso lui e gli urla parole durissime: "Zitto, fenomeno del ca**o. Devi avere rispetto". Qualche giorno dopo, alla Pinetina, i due chiudono la vicenda simulando un match di boxe tra le risate dei presenti.
Lo scorso ottobre, durante Napoli-Inter, Lautaro aveva difeso Dumfries dopo che Conte aveva accusato l'olandese di aver esagerato la reazione dopo un fallo subito. Dal labiale il capitano interista sembra dire "cagòn (codardo, ndr)" al tecnico salentino, accompagnando la frase con un gesto della mano e poi indicandosi i genitali. Conte reagisce, forse urlando "sto c..." e poi protestando con l'arbitro Mariani "mi deve rispettare" che però lo ammonisce.