Barella: "Voglio chiudere qui la carriera. Obiettivi? Riprendere come abbiamo finito"

Per quanto riguarda la nuova stagione, il centrocampista ha rivelato cosa sta chiedendo Chivu alla squadra: "Migliorarci ancora di più rispetto all'anno scorso. Vogliamo riprendere come abbiamo finito, quindi giocando il nostro miglior calcio. È un ritiro intenso. A me chiede di dare una mano con le mie caratteristiche. Ora che manca Lauti, che avevo sentito prima della finale, anche di farmi sentire un po' di più, di fare un po' il capitano. Dal primo giorno che il mister è arrivato mi ha sempre dato fiducia e trattato in una maniera incredibile".