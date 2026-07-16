MANOVRE NERAZZURRE

Inter in ritiro in Germania, ma l'esterno quando arriva? Ecco i 4 possibili nomi per sostituire Dumfries

I nerazzurri resteranno in Germania fino al 25 luglio, poi l'amichevole contro il Karlsruher SC. Intanto sul mercato si cerca di stringere per l'esterno

16 Lug 2026 - 14:09
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Dopo lo scudetto e i festeggiamenti, l'Inter decide di ripartire dalla tranquillità di Donaueschingen, città tedesca con poco più di 20 mila abitanti che ha ospitato in passato, però, altre grandi squadre come il Bayern Monaco. Mentre il capitano nerazzurro Lautaro incanta al Mondiale e trascina l'Argentina in finale, Chivu e il resto della squadra si compattano in Germania e attendono che dal mercato arrivi il sostituto di Dumfries sull'esterno. 

Da Spence a Molina: ecco le idee

 La prima opzione arriva direttamente dall'Inghilterra e risponde al nome di Djed Spence, terzino del Tottenham con 40 presenze tra Premier League e Champions e un Mondiale giocato in maniera convincente. Il giocatore sarebbe attratto dalla destinazione nerazzurra, anche se ci sarà da convincere il Tottenham sulle cifre dell'operazione. La seconda idea, in ordine di gradimento è Guéla Doué, ivoriano dello Strasburgo, poco avanti a Norton-Cuffy: i buoni rapporti tra Genoa e Inter e il costo dell'operazione più contenuto potrebbero facilitare la trattativa. Chiude il borsino Nahuel Molina, ora all'Atletico Madrid, e già offerto dagli intermediari negli scorsi giorni.

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