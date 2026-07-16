Inter in ritiro in Germania, ma l'esterno quando arriva? Ecco i 4 possibili nomi per sostituire Dumfries

La prima opzione arriva direttamente dall'Inghilterra e risponde al nome di Djed Spence, terzino del Tottenham con 40 presenze tra Premier League e Champions e un Mondiale giocato in maniera convincente. Il giocatore sarebbe attratto dalla destinazione nerazzurra, anche se ci sarà da convincere il Tottenham sulle cifre dell'operazione. La seconda idea, in ordine di gradimento è Guéla Doué, ivoriano dello Strasburgo, poco avanti a Norton-Cuffy: i buoni rapporti tra Genoa e Inter e il costo dell'operazione più contenuto potrebbero facilitare la trattativa. Chiude il borsino Nahuel Molina, ora all'Atletico Madrid, e già offerto dagli intermediari negli scorsi giorni.