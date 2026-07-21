Mbappé si consola con la copertina di EA Sports FC 27

"Siamo entusiasti di dare il bentornato a Kylian nel franchise come protagonista della cover di EA SPORTS FC 27 - ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy e Marketing di EA SPORTS FC - . I successi ottenuti da Kylian sia a livello di club che in nazionale lo hanno consacrato come uno dei giocatori di riferimento della sua generazione. Incarna l’ambizione, la creatività e il fascino globale che contraddistinguono oggi EA SPORTS FC, e siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con lui nel momento in cui torna a guidare EA SPORTS FC 27”.