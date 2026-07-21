Taylor si ritira, 'festeggia' la Roma: cosa successe nella finale di Budapest

21 Lug 2026 - 20:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'arbitro inglese Anthony Taylor posa il fischietto dopo aver avuto la sua ultima passerella ai mondiali in Usa, Messico e Canada. Il direttore di gara ha annunciato di voler lasciare, a 47 anni, indicando tra le cause della scelta l'intensa pressione e la costante attenzione mediatica sugli ufficiali di gara, dopo aver diretto 831 partite in una carriera ventennale, di cui 432 in Premier League. L'ultima partita da lui diretta è stata Spagna-Portogallo, vinta 1-0 dai futuri campioni del mondo, ma in precedenza era stato chiamato dalla Fifa anche per i mondiali 2022 e dalla Uefa per gli Europei del 2020 - quando venne elogiato aver gestito bene i momenti drammatici del grave malore a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia - e del 2024.

L'uscita di scena di Taylor non dispiacerà ai tifosi della Roma, che lo considerano responsabile della sconfitta dei giallorossi nella finale di Europa League 2023 contro il Siviglia. José Mourinho lo definì una "vergogna" nella conferenza stampa post-partita e lo affrontò poi nel parcheggio dello stadio, venendo per questo squalificato per quattro turni dall'Uefa. L'arbitro e la sua famiglia furono poi insultati dai tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest mentre tornavano a casa. 

Ultimi video

02:18
Guardiola stima Maldini

Guardiola stima Maldini

01:11
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 21/07 SRV

Fenucci: "Rinnovo Orsolini? Vicino, ma non diventi una telenovela"

00:36
DICH FENUCCI SU FUTURO LUCUMI 21/07 SRV

Lucumí alla Juve? Fenucci: "Gli abbiamo fatto una promessa"

02:02
ELOGIO FUNEBRE BAGNOLI - TRICELLA DICH

Tricella ricorda Bagnoli: "Al Verona eravamo una famiglia, ci sentiamo ancora i suoi ragazzi"

00:56
MCH USCITA FERETRO BAGNOLI MCH

Funerale Bagnoli, l'uscita del feretro dalla Chiesa

00:15
MCH AUSILIO RITIRO INTER MCH

Inter, anche il ds Ausilio nel ritiro in Germania

01:08
MCH INGRESSO FUNERALE BAGNOLI MCH

L'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli

01:50
Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

01:06
Inter, ecco quando tornerà Lautaro

Inter, ecco quando tornerà Lautaro

01:24
Lazio, lavori in corso

Lazio, lavori in corso

01:40
Il mondiale del futuro

Il mondiale del futuro

01:53
Una poltrona per tanti

Una poltrona per tanti

01:30
Milan, caccia a Karetsas

Milan, caccia a Karetsas

01:59
Napoli, è subito festa

Napoli, è subito festa

01:39
Inter, parla Diouf

Inter, parla Diouf

02:18
Guardiola stima Maldini

Guardiola stima Maldini

I più visti di Calcio

CLIP GUARDIOA CONTROCAMPO 2001 20/07 SRV

La previsione di Guardiola a Controcampo 25 anni fa: "L'Italia ha 3 Mondiali, ma…"

RULLO/13 BASILEA-JUVENTUS SRV

Il pareggio senza gol della Juventus con il Basilea

DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

DICH POLITANO INCONTRO COI TIFOSI A DIMARO DICH

Politano: "Bene l'inizio con Allegri. Potrei chiudere la carriera qui"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:31
Caso arbitri, l'atto d'archiviazione dell'Inter: "Solo ipotesi e illazioni"
20:13
Taylor si ritira, 'festeggia' la Roma: cosa successe nella finale di Budapest
19:30
Mbappé si consola con la copertina di EA Sports FC 27
19:08
Napoli, salta l'evento in piazza: Allegri è influenzato e niente allenamento per il tecnico
18:52
Cagliari, senti Pisacane: "Obiettivo salvezza, ma vogliamo alzare l'asticella"