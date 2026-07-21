Taylor si ritira, 'festeggia' la Roma: cosa successe nella finale di Budapest

L'arbitro inglese Anthony Taylor posa il fischietto dopo aver avuto la sua ultima passerella ai mondiali in Usa, Messico e Canada. Il direttore di gara ha annunciato di voler lasciare, a 47 anni, indicando tra le cause della scelta l'intensa pressione e la costante attenzione mediatica sugli ufficiali di gara, dopo aver diretto 831 partite in una carriera ventennale, di cui 432 in Premier League. L'ultima partita da lui diretta è stata Spagna-Portogallo, vinta 1-0 dai futuri campioni del mondo, ma in precedenza era stato chiamato dalla Fifa anche per i mondiali 2022 e dalla Uefa per gli Europei del 2020 - quando venne elogiato aver gestito bene i momenti drammatici del grave malore a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia - e del 2024.