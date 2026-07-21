Taylor si ritira, 'festeggia' la Roma: cosa successe nella finale di Budapest

L'arbitro inglese Anthony Taylor posa il fischietto dopo aver avuto la sua ultima passerella ai mondiali in Usa, Messico e Canada. Il direttore di gara ha annunciato di voler lasciare, a 47 anni, indicando tra le cause della scelta l'intensa pressione e la costante attenzione mediatica sugli ufficiali di gara, dopo aver diretto 831 partite in una carriera ventennale, di cui 432 in Premier League. L'ultima partita da lui diretta è stata Spagna-Portogallo, vinta 1-0 dai futuri campioni del mondo, ma in precedenza era stato chiamato dalla Fifa anche per i mondiali 2022 e dalla Uefa per gli Europei del 2020 - quando venne elogiato aver gestito bene i momenti drammatici del grave malore a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia - e del 2024.
L'uscita di scena di Taylor non dispiacerà ai tifosi della Roma, che lo considerano responsabile della sconfitta dei giallorossi nella finale di Europa League 2023 contro il Siviglia. José Mourinho lo definì una "vergogna" nella conferenza stampa post-partita e lo affrontò poi nel parcheggio dello stadio, venendo per questo squalificato per quattro turni dall'Uefa. L'arbitro e la sua famiglia furono poi insultati dai tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest mentre tornavano a casa.