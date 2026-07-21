La Finalissima Spagna-Argentina adesso può giocarsi: "Facciamolo come omaggio a Messi"

L'ambasciatore spagnolo a Buenos Aires, Joaquín María de Arístegui Laborde, si è augurato che si possa disputare ancora la Finalissima tra Spagna ed Argentina come partita omaggio a Lionel Messi. "Speriamo si possa giocare, sarebbe una bella rivincita. Io sono tifoso del Barcellona e per me sarebbe anche un evento in segno di omaggio, rispetto e ammirazione per il miglior calciatore di tutti i tempi, Lionel Messi, un grande addio", ha affermato Laborde.