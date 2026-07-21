Baldini dopo il lutto per la morte di Valentina: "Grazie Pescara, solo voi... "

21 Lug 2026 - 23:00
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Con un messaggio pubblicato da Il Centro, Silvio Baldini ha voluto ringrazia la città di Pescara e i suoi tifosi per la vicinanza dimostrata in occasione della scomparsa della figlia Valentina appena 30enne. "Ho letto lo striscione dei tifosi del Pescara dedicato a Valentina, ho ricevuto centinaia di messaggi di affetto da questa terra. C’è una profonda vicinanza, nel dolore, che aiuta a sentirsi meno tristi. Solo la gente di Pescara sa capire cos’è la magia al cospetto della morte. Voglio ringraziare pubblicamente – anche da parte di tutta la mia famiglia – tutti quelli che ci sono vicini in queste ore, nel nome di Valentina. Grazie".

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