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Lautaro, il Toro seduto: testa all'Inter per dimenticare la delusione Mondiale

Il capitano nerazzurro già focalizzato sul rientro a Milano dopo la delusione per gli zero minuti nella finale contro la Spagna. Eppure Scaloni era lì anche grazie a lui

20 Lug 2026 - 12:18
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Il Toro sbuffa. Dopo le lacrime di gioia, quelle della disperazione. In nemmeno una settimana le emozioni di Lautaro Martinez si sono ribaltate: dal gol vittoria nel recupero della semifinale contro l'Inghilterra agli zero minuti che il ct Scaloni gli ha concesso nella finale con la Spagna.

Una partita che l'Argentina ha potuto giocare anche e soprattutto per le giocate del capitano dell'Inter: non solo l'incornata decisiva contro gli inglesi, ma anche l'assist per il gol di Enzo Fernandez che ha sancito definitivamente la rimonta agli ottavi contro l'Egitto. Certo, l'espulsione del centrocampista del Chelsea e il cambio forzato di Lisandro Martinez nel primo tempo hanno scombussolato il piano partita del ct Albiceleste, ma Lautaro sicuramente avrebbe meritato di giocare almeno uno scampolo di questa partita. Come magra consolazione, al retrogusto di beffa però, l'ultimo tiro in porta del Mondiale dell'Argentina rimarrà la stoccata con cui ha trafitto Pickford e l'Inghilterra visto che contro la Roja in finale Julian Alvarez e compagni hanno fatto scena muta. 

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Un dolore misto rabbia dunque per il Toro di Bahia Blanca che questa coppa del Mondo la stava preparando da mesi. Per Lautaro il Mondiale 2022 in Qatar è ancora una ferita aperta: l'epilogo in quel caso è stato dolce, ma il 22 argentino ha chiuso a zero gol e, più in generale, con prestazioni sotto il suo livello. Per questo Lautaro, da sempre il primo critico di sè stesso, voleva cancellare quel brutto ricordo con una grande coppa del Mondo. E per farlo è stato costretto anche a sacrifici. Tralasciando tutti i viaggi intercontinentali per non mancare nemmeno nelle amichevoli dell'Argentina (con poi il rientro in italia a ridosso delle partite con l'Inter), senza il Mondiale all'orizzonte, l'infortunio al polpaccio subito nella notte di Champions a Bodo sarebbe stato gestito diversamente. Lautaro nel 2022 arrivò in Qatar con una caviglia malconcia perché nei mesi precedenti all’Inter era stato costretto agli straordinari. Così nella scorsa stagione il Toro, imparata la lezione, ha deciso di prendersi il suo tempo per recuperare, senza forzare troppo il rientro. Poi il momento di difficoltà dei nerazzurri l'ha costretto ad accelerare i tempi e il risultato è stata una ricadutasubito dopo il primo match giocato, la vittoria fondamentale in casa contro la Roma.

Messi, è una last dance amara: il Mondiale finisce tra le lacrime FOTO

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Ora Lautaro si prenderà delle meritate vacanze per ricaricare energie fisiche e mentali in vista della nuova stagione alle porte con l'Inter. Sarà con la maglia nerazzurra che il Toro potrà sfogare tutta la frustrazione per un altro Mondiale con un epilogo amaro. 

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