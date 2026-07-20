Lautaro, il Toro seduto: testa all'Inter per dimenticare la delusione Mondiale

Un dolore misto rabbia dunque per il Toro di Bahia Blanca che questa coppa del Mondo la stava preparando da mesi. Per Lautaro il Mondiale 2022 in Qatar è ancora una ferita aperta: l'epilogo in quel caso è stato dolce, ma il 22 argentino ha chiuso a zero gol e, più in generale, con prestazioni sotto il suo livello. Per questo Lautaro, da sempre il primo critico di sè stesso, voleva cancellare quel brutto ricordo con una grande coppa del Mondo. E per farlo è stato costretto anche a sacrifici. Tralasciando tutti i viaggi intercontinentali per non mancare nemmeno nelle amichevoli dell'Argentina (con poi il rientro in italia a ridosso delle partite con l'Inter), senza il Mondiale all'orizzonte, l'infortunio al polpaccio subito nella notte di Champions a Bodo sarebbe stato gestito diversamente. Lautaro nel 2022 arrivò in Qatar con una caviglia malconcia perché nei mesi precedenti all’Inter era stato costretto agli straordinari. Così nella scorsa stagione il Toro, imparata la lezione, ha deciso di prendersi il suo tempo per recuperare, senza forzare troppo il rientro. Poi il momento di difficoltà dei nerazzurri l'ha costretto ad accelerare i tempi e il risultato è stata una ricadutasubito dopo il primo match giocato, la vittoria fondamentale in casa contro la Roma.