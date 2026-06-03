Inter: atteso il rilancio per Palestra, per la difesa si pensa a Mancini

Il rischio c'era: la clausola di 25 milioni inserita nel contratto in scadenza nel 2028 metteva a rischio il futuro di Denzel Dumfries in nerazzurro. E così è stato. Il Real Madrid sborserà 20 milioni di euro per l'olandese, che dunque lascia l'Inter dopo 5 anni. La dirigenza dell'Inter lo aveva messo in conto: ecco perché si è mossa in anticipo per quello che considera da tempo il sostituto di Dumfries e un investimento per il futuro: Marco Palestra. Per l'esterno classe 2005, che torna all'Atalanta (che ne detiene il cartellino) dopo il prestito al Cagliari, l'Inter ha già avanzato una prima offerta alla Dea: 40 milioni più 5 di bonus. Cifra rispedita al mittente: la richiesta è non meno di 50 milioni. Il club bergamasco non era disposto a fare sconti e non lo farà adesso, vista la posizione di forza nei confronti dell'Inter, che ha bisogno di sostituire Dumfries sulla fascia destra. Poi il caso Lookman insegna... Marotta e la dirigenza sono dunque chiamati a un rilancio, tenendo conto anche della forte concorrenza che arriva dalla Premier League. Palestra piace a Enzo Maresca, che andrà sulla panchina del Manchester City al posto di Pep Guardiola, e al Newcastle, che a differenza dei Citizens ha già chiesto informazioni sul giocatore. Intanto Palestra si è già candidato per una big: "Se mi sento pronto? Mi sono sempre sentito pronto", ha detto dal ritiro della Nazionale azzurra.