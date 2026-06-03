MOSSE NERAZZURRE

Inter: atteso il rilancio per Palestra, per la difesa si pensa a Mancini

L'esterno dell'Atalanta, che vuole 50 mln, piace anche a City e Newcastle. Occhi sul romanista in caso non rinnovasse

03 Giu 2026 - 08:55
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Il rischio c'era: la clausola di 25 milioni inserita nel contratto in scadenza nel 2028 metteva a rischio il futuro di Denzel Dumfries in nerazzurro. E così è stato. Il Real Madrid sborserà 20 milioni di euro per l'olandese, che dunque lascia l'Inter dopo 5 anni. La dirigenza dell'Inter lo aveva messo in conto: ecco perché si è mossa in anticipo per quello che considera da tempo il sostituto di Dumfries e un investimento per il futuro: Marco Palestra. Per l'esterno classe 2005, che torna all'Atalanta (che ne detiene il cartellino) dopo il prestito al Cagliari, l'Inter ha già avanzato una prima offerta alla Dea: 40 milioni più 5 di bonus. Cifra rispedita al mittente: la richiesta è non meno di 50 milioni. Il club bergamasco non era disposto a fare sconti e non lo farà adesso, vista la posizione di forza nei confronti dell'Inter, che ha bisogno di sostituire Dumfries sulla fascia destra. Poi il caso Lookman insegna... Marotta e la dirigenza sono dunque chiamati a un rilancio, tenendo conto anche della forte concorrenza che arriva dalla Premier League. Palestra piace a Enzo Maresca, che andrà sulla panchina del Manchester City al posto di Pep Guardiola, e al Newcastle, che a differenza dei Citizens ha già chiesto informazioni sul giocatore. Intanto Palestra si è già candidato per una big: "Se mi sento pronto? Mi sono sempre sentito pronto", ha detto dal ritiro della Nazionale azzurra. 

Capitolo difesa. Raggiunto un accordo con Oumar Solet dell'Udinese per un contratto fino al 2021, l'Inter è al lavoro con i friulani per un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027: si parte da una valutazione di 25 milioni. Non solo. Il club nerazzurro è pronto a inserirsi anche nella corsa a Gianluca Mancini della Roma nel caso non rinnovasse con i giallorossi: il contratto è in scadenza a giugno 2027. 

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