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Inter, le foto della seconda maglia 2026/27 ispirata al baseball

Presentata al Fanatics Fest di New York la seconda maglia 2026/27 dell'Inter, ispirata al baseball

17 Lug 2026 - 08:23
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Inter e Nike hanno svelato oggi il nuovo Away Kit 2026/27. Ispirato all’immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l’identità visiva nerazzurra, il nuovo kit è stato svelato al Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport.

Più che una semplice disciplina, il baseball è stato il primo grande fenomeno lifestyle dello sport statunitense, capace di trasformare i propri codici visivi in un linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare ben oltre il campo da gioco. L’Inter ne reinterpreta oggi l’eredità culturale, rileggendone i tratti più riconoscibili attraverso la propria identità. Ogni dettaglio del nuovo Away Kit racconta questa contaminazione: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane.

Per la prima volta nella storia del Club nerazzurro, anche il crest dell’Inter viene reinterpretato in versione monogramma su una maglia gara. Le lettere "I" e "M" superano la tradizionale cornice circolare e diventano protagoniste del design attraverso un'applicazione in twill e una scala inedita, ispirata alla forza iconica dei simboli nel baseball, dove il logo diventa rappresenta da sempre un elemento di riconoscibilità e appartenenza.

Il nuovo kit introduce inoltre la nuova tecnologia Nike Aero-FIT, massima espressione di Nike in fatto di tecnologia di ventilazione, progettata per generare oltre il doppio del flusso d'aria rispetto alle precedenti generazioni di abbigliamento tecnico del brand e favorire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme. Studiata per far circolare più aria tra la pelle e il tessuto, Aero-FIT migliora la ventilazione e aiuta a dissipare il sudore, aiutando atleti e atlete a mantenere la pelle asciutta nelle fasi più intense della partita.

inter
seconda maglia
2026/27
foto

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