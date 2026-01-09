Logo SportMediaset

Lazio, Taylor: "Ho scelto la maglia 24 in onore di Kobe Bryant"

09 Gen 2026 - 22:21

La Lazio abbraccia Kenneth Taylor, secondo acquisto del mercato invernale dopo Raktov, che è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Maurizio Sarri dopo l'ufficialità della conclusione dell'affare. "Sono felice di iniziare questa nuova avventura, la Lazio è un grande club. L'anno scorso ci hanno battuto per 3-1 facendoci un'ottima impressione, proverò a portare qui tutto quello che ho imparato all'Ajax con l'obiettivo di vincere dei trofei. In un grande club come la Lazio la pressione c'è sempre ma credo che come squadra possiamo gestirla bene e affrontare ogni partita con l'idea di vincerla", le prime parole dell'olandese ai canali ufficiali del club biancoceleste. Il centrocampista, che ha scelto il numero 24 "per Kobe Bryant", sottolinea poi come la Serie A sia "uno dei migliori campionati, mi ha colpito da subito", mentre sulle proprie caratteristiche ammette come "il mio punto di forza è non mollare mai, il difetto è che sono a volte un po' testardo. Cerco sempre di inserirmi in area per segnare perché alla fine i gol sono una delle cose più importanti nel calcio", conclude

