Champions League, Ajax-Inter 0-2: Thuram regala a Chivu i tre punti al debutto europeo

L'Inter parte all'arrembaggio e ha immediatamente una buona chance con Dimarco, che dal limite dell'area impegna Jaros col suo sinistro. L'Ajax però non sta a guardare, muove bene la palla e riesce spesso a eludere il pressing altissimo dei nerazzurri, anche se una volta giunti sulla trequarti i ragazzi di Heitinga appaiono poveri di idee. Dopo una mezzora di noia sostanziale è dell'Inter la prima grande occasione del match: Esposito si gira bene su Ikamura e serve Thuram, il cui destro incrociato sibila a fil di palo. Per il francese è solo il riscaldamento perché pochi minuti dopo si procura il rigore per il potenziale 0-1 subendo una cinturata da Baas in piena area di rigore. Il Var però richiama Oliver al monitor e l'arbitro inglese torna sui suoi passi dopo aver riscontrato una trattenuta di Thuram a inizio azione, per la verità non così plateale. Al 40' è l'Ajax ad avere un'occasione clamorosa con Godts, lanciato in campo aperto dopo una leggerezza di Mkhitaryan, ma Sommer è strepitoso nell'uno contro uno e gli chiude lo specchio. Dopo qualche minuto di oscillazione la bilancia del match pende dalla parte dell'Inter, che la sblocca sugli sviluppi di corner: come allo Stadium è ancora di Thuram il colpo di testa vincente, che permette ai suoi di andare al riposo avanti di un gol.