Udinese, Runjaic: "Con il Pisa vogliamo giocare come contro il Torino"

"A Torino è stata una partita intensa, i ragazzi hanno tutti speso molto e portano i segni di questo sforzo, ma è sempre meglio recuperare dopo una vittoria. Per domani tutti saranno in forma fisicamente e mentalmente, sarà fondamentale perché dobbiamo portare sul campo con il Pisa la stessa attenzione e la stessa volontà viste mercoledì". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando l'anticipo di domani con i nerazzurri. Dopo settimane con varie defezioni, l'infermeria si sta svuotando: "Zaniolo a Torino ha chiesto il cambio per un piccolo fastidio al ginocchio e lo abbiamo sostituito per precauzione, ma si è allenato con la squadra e se tutto va bene sarà a disposizione. Atta è tornato: in queste partite ci è mancato, già contro il Torino ha mostrato la sua qualità. Non vogliamo rischiare, forse è presto per schierarlo da titolare anche se sarebbe pronto. Lui non vede l'ora di giocare, ma dobbiamo evitare che subisca altri infortuni da qui a fine stagione. Sul modulo non mi sbilancio, Atta può giocare in diverse posizioni. Domani lo vedremo in campo, che sia da titolare o da subentrato".