Udinese, Runjaic: "Con il Pisa vogliamo giocare come contro il Torino"

© italyphotopress
"A Torino è stata una partita intensa, i ragazzi hanno tutti speso molto e portano i segni di questo sforzo, ma è sempre meglio recuperare dopo una vittoria. Per domani tutti saranno in forma fisicamente e mentalmente, sarà fondamentale perché dobbiamo portare sul campo con il Pisa la stessa attenzione e la stessa volontà viste mercoledì". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando l'anticipo di domani con i nerazzurri. Dopo settimane con varie defezioni, l'infermeria si sta svuotando: "Zaniolo a Torino ha chiesto il cambio per un piccolo fastidio al ginocchio e lo abbiamo sostituito per precauzione, ma si è allenato con la squadra e se tutto va bene sarà a disposizione. Atta è tornato: in queste partite ci è mancato, già contro il Torino ha mostrato la sua qualità. Non vogliamo rischiare, forse è presto per schierarlo da titolare anche se sarebbe pronto. Lui non vede l'ora di giocare, ma dobbiamo evitare che subisca altri infortuni da qui a fine stagione. Sul modulo non mi sbilancio, Atta può giocare in diverse posizioni. Domani lo vedremo in campo, che sia da titolare o da subentrato".
Circa gli avversari, il tecnico tedesco ha ricordato che "il Pisa è una buona squadra, hanno qualità e fisicità, sarà una grande sfida. Dobbiamo essere al 100% della forma e concentrati sin dall'inizio". Un passaggio anche sul neo acquisto Arizala: "È molto giovane, è appena arrivato qui e proviene da un altro campionato, deve adattarsi alla Serie A, non so dirvi quanto tempo ci vorrà. È uno come Gueye o come Miller, giovane e di grande talento, ci sono tutti i presupposti perché si possa affermare, ma non abbiamo una tabella di marcia precisa, non bisogna mettergli pressione".
Il tecnico dei friulani ha fatto un consuntivo al termine del girone d'andata: "È importante aver confermato il bottino di punti dello scorso campionato, avremmo potuto averne anche un paio in più. Se andiamo a vedere le ultime stagioni dell'Udinese, 25 punti è un buon risultato, ora vogliamo confermarci e migliorare nel girone di ritorno. L'obiettivo è fare più punti dello scorso anno, avere costanza e giocare in modo ancora più interessante, oltre a finire tra le prime dieci, che non succede da molto all'Udinese. Noi ora però siamo concentrati sulla partita di domani, dobbiamo confermarci lì, offrendo una prestazione solida e conquistando i tre punti, poi guarderemo avanti. L'idea è di fare almeno 50 punti, un obiettivo realistico e fattibile, ma dobbiamo migliorare ancora tanto e lavorare ogni giorno".