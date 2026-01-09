Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Runjaic: "Con il Pisa vogliamo giocare come contro il Torino"

09 Gen 2026 - 20:14
© italyphotopress

© italyphotopress

"A Torino è stata una partita intensa, i ragazzi hanno tutti speso molto e portano i segni di questo sforzo, ma è sempre meglio recuperare dopo una vittoria. Per domani tutti saranno in forma fisicamente e mentalmente, sarà fondamentale perché dobbiamo portare sul campo con il Pisa la stessa attenzione e la stessa volontà viste mercoledì". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando l'anticipo di domani con i nerazzurri. Dopo settimane con varie defezioni, l'infermeria si sta svuotando: "Zaniolo a Torino ha chiesto il cambio per un piccolo fastidio al ginocchio e lo abbiamo sostituito per precauzione, ma si è allenato con la squadra e se tutto va bene sarà a disposizione. Atta è tornato: in queste partite ci è mancato, già contro il Torino ha mostrato la sua qualità. Non vogliamo rischiare, forse è presto per schierarlo da titolare anche se sarebbe pronto. Lui non vede l'ora di giocare, ma dobbiamo evitare che subisca altri infortuni da qui a fine stagione. Sul modulo non mi sbilancio, Atta può giocare in diverse posizioni. Domani lo vedremo in campo, che sia da titolare o da subentrato".

Circa gli avversari, il tecnico tedesco ha ricordato che "il Pisa è una buona squadra, hanno qualità e fisicità, sarà una grande sfida. Dobbiamo essere al 100% della forma e concentrati sin dall'inizio". Un passaggio anche sul neo acquisto Arizala: "È molto giovane, è appena arrivato qui e proviene da un altro campionato, deve adattarsi alla Serie A, non so dirvi quanto tempo ci vorrà. È uno come Gueye o come Miller, giovane e di grande talento, ci sono tutti i presupposti perché si possa affermare, ma non abbiamo una tabella di marcia precisa, non bisogna mettergli pressione".

Il tecnico dei friulani ha fatto un consuntivo al termine del girone d'andata: "È importante aver confermato il bottino di punti dello scorso campionato, avremmo potuto averne anche un paio in più. Se andiamo a vedere le ultime stagioni dell'Udinese, 25 punti è un buon risultato, ora vogliamo confermarci e migliorare nel girone di ritorno. L'obiettivo è fare più punti dello scorso anno, avere costanza e giocare in modo ancora più interessante, oltre a finire tra le prime dieci, che non succede da molto all'Udinese. Noi ora però siamo concentrati sulla partita di domani, dobbiamo confermarci lì, offrendo una prestazione solida e conquistando i tre punti, poi guarderemo avanti. L'idea è di fare almeno 50 punti, un obiettivo realistico e fattibile, ma dobbiamo migliorare ancora tanto e lavorare ogni giorno".

Ultimi video

01:34
Akanji, vero top player

Akanji, vero top player

01:46
DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

01:07
DICH GASPERINI PRE SASSUOLO DICH

Gasperini: "La presenza della proprietà è un gran segnale"

00:46
DICH BRESCIANINI ALLA FIORENTINA DICH

Brescianini: "Mi suderò la maglia"

01:01
kaka

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

01:42
Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

02:19
Piantanida: "Tutti i segreti dell'arbitro di Inter-Napoli"

Piantanida: "Tutti i segreti dell'arbitro di Inter-Napoli"

00:37
MCH MIURA PRESENTAZIONE FUKUSHIMA MCH

Miura in campo a 59 anni: ecco la maglia numero 11

04:03
DICH LOTITO STADIO E MERCATO DICH

Lotito scatenato: "Raspadori? Non è Maradona"

01:48
Raspadori è a un bivio

Raspadori è a un bivio

01:35
La Lazio compie 126 anni

La Lazio compie 126 anni

01:42
Juventus, riecco Miretti

Juventus, riecco Miretti

01:36
Non è Buongiorno

Non è Buongiorno

01:10
L'Inter cerca conferme

L'Inter cerca conferme

01:16
Il Napoli verso San Siro

Il Napoli verso San Siro

01:34
Akanji, vero top player

Akanji, vero top player

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:33
Bologna, i convocati per sfida Como: out Skorupski e Bernardeschi
20:14
Udinese, Runjaic: "Con il Pisa vogliamo giocare come contro il Torino"
19:54
Inter, Chivu senza Pepo Martinez contro il Napoli
19:46
Torino, Baroni recupera in extremis Ilkhan e Gineitis
19:35
Coppa d'Africa: Senegal in semifinale, Mali ko