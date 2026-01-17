Inter, Chivu: "Ho quattro grandi attaccanti e dietro sappiamo 'fare legna' quando c'è bisogno"

Altri tre punti, su un campo difficili, a poche ore dal match di mercoledì contro il Lecce, andando oltre la stanchezza e le tossine fisiche e mentali: "Quello che stiamo proponendo in campo è l'attestazione dell'impegno e della dedizione dei ragazzi, anche dalla loro capacità di cambiare, di avere più coraggio nel tenere una linea più alta: i risultati sono merito del loro lavoro e della loro applicazione. Siamo diventati più maturi nella gestione del match, è una questione di responsabilità collettiva, ognuno mette tutto se stesso a disposizione del gruppo. Per me responsabilità è la parola chiave".