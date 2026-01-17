Serie A, Udinese-Inter 0-1: Pio-Lautaro tengono a distanza le inseguitrici

LE PAGELLE DELL'INTER

Sommer 6 - Pomeriggio da spettatore non pagante, con un solo intervento su Piotrowski nel primo tempo. Il maggior brivido lo corre su un retropassaggio troppo fiducioso di Luis Henrique, ma tutto era fermo per un offside di Davis.

Bisseck 6 - Contro un'Udinese tutt'altro che offensiva, può concedersi anche qualche sortita sulla corsia destra. Da una di queste nasce il 2-0 sfiorato dai nerazzurri, nel finale invece commette qualche disattenzione.

Akanji 6.5 - Keinan Davis aveva messo in difficoltà lui e l'Inter nel match d'andata, ma viene completamente neutralizzato al Bluenergy Stadium. Domina in area e non fa passare uno spillo, chiude insolitamente da mediano nell'assedio finale dell'Udinese.

Carlos Augusto 6 - Nel primo tempo si limita alla fase difensiva, nella ripresa Chivu ne alza il baricentro consentendo a Dimarco di accentrarsi in proiezione offensiva. Prova sufficiente, nel finale Di Bello lo ammonisce e il giallo sembra eccessivo. (dal 31' st Acerbi 6 - L'Udinese passa alle due punte e Chivu si gioca il suo veterano, che non commette errori).

Luis Henrique 6 - Sta crescendo e anche i compagni se ne accorgono. Nel primo tempo viene cercato maggiormente e fornisce una prova positiva, entrando nel vivo del gioco. Nella ripresa paga le tante gare consecutive e cala alla distanza.

Barella 5.5 - Non è nella miglior condizione e si vede, commettendo tanti errori e non proponendosi come di consueto al tiro. Cresce nella ripresa, mostrandosi in avanti e spostandosi sul centrosinistra a gara in corso, ma la sua prova è insufficiente.​

Zielinski 7 - Senza dubbio è lui il miglior centrocampista visto quest'oggi nell'Inter, con una prova dominante da regista. Non sbaglia un passaggio, sfiorando la perfezione nelle percentuali (97% di passaggi completati), e ripulisce costantemente la manovra. Chivu sorride, il vice-Calha è già in rosa. (dal 43' st Sucic sv - Nel 3-5-1-1 conclusivo entra anche lui, ma sembra aver perso terreno nelle gerarchie).

Mkhitaryan 6 - Nel primo tempo commette ancora qualche errore di troppo, confermandosi non al top, ed è molto impreciso al tiro. Nella ripresa sfiora il gol, evitato da una grande parata di Okoye. Nel complesso, non sfigura. (dal 31' st Frattesi 6 - Nonostante sia sul mercato, per Chivu ha superato Sucic nelle gerarchie. Un quarto d'ora positivo, dopo l'ottimo ingresso col Lecce).

Dimarco 6.5 - Fa impazzire il suo dirimpettaio di fascia, che sia Zanoli o Kristensen nel modulo "variabile" dell'Udinese, che alterna 3-4-2-1 e 5-4-1. Sfiora due volte la rete, vedendosi annullare il 2-0.

Esposito 6.5 - Non riesce ad arrivare mai al tiro, ma veste ancora una volta i panni dell'assist-man. Stupendo il tacco per Lautaro, serve un altro passaggio vincente a Dimarco nel gol annullato. Prosegue la sua crescita vertiginosa. (dal 22' st Bonny 5.5 - Il suo compito è di attaccare la profondità e aiutare Lautaro a tenere l'Inter in avanti, nel finale. Ci riesce solo a tratti).

Lautaro 7 - Sfiora il gol dopo pochissimi istanti e lo trova al 20', con un'autentica magia: tacco di Pio, dribbling sul difensore e gol di trivela. Il suo esterno vale tre punti pesantissimi, non perde mai la lucidità. (dal 43' st de Vrij sv - Qualche minuto per proteggere il fortino, in un'Inter che si ridisegna con quattro centrali e Akanji mediano).