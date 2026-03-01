Dimarco numeri da Mvp e record sbriciolati: "Ma senza titoli conta poco..."

L'Inter in visita alle vittime dell'incidente di Crans-Montana ricoverate al Niguarda
© inter.it
© inter.it
L'esterno nerazzurro tocca quota 20 partecipazioni al gol in campionato: eguagliato Oddo nel 2005/06. Nel mirino anche il primato assoluto di assist del Papu Gomez
Cadere per rialzarsi ancora più forti. Federico Dimarco nella finale di Monaco di Baviera ha toccato, probabilmente, uno dei punti più bassi della sua carriera. Una prestazione non all'altezza, non è stato l'unico a dire il vero, proprio sul palcoscenico più importante. La parabola del milanese classe '97 a quel punto sembrava a tutti in fase discendente. A maggior ragione dopo "l'abbandono" di Simone Inzaghi, l'allenatore che prima di tutti gli ha dato fiducia ad alto livello.
E invece il mancino di Porta Romana ha smentito tutti: oggi Dimarco non solo è, senza dubbio, l'Mvp della Serie A ma sta anche riscrivendo record del nostro campionato: con l'1-0, bellissimo, contro il Genoa Dimash tocca quota 20 partecipazioni al gol con 6 marcature e 14 assistenze. Eguagliato il record di Massimo Oddo nel 2005/06 come difensore con più gol e assist della storia della Serie A a 20 squadre. Visto il recente stato di forma dell'esterno azzurro, tutto fa pensare che questo record possa essere sbriciolato nelle 11 partite rimaste. Dimarco potrebbe superare anche il record assolto di assistenze in una stagione di A fatto registrare dal Papu Gomez nel 2015/16 con 16 assist.
I numeri e gli attestati di stima fanno piacere a tutti, ma Fede oggi non sembra darci troppo peso: l'obiettivo è alzare un trofeo a fine stagione, come sottolineato dopo la partita: "La mia è una bella stagione, ma se poi questi numeri non portano a titoli di squadra contano meno. Preferisco farne meno e vincere il campionato. Dobbiamo andare avanti così - ha aggiunto -. Messaggi da mandare verso il derby? Pochi messaggi da mandare, prima c'è la semifinale di Coppa Italia col Como. Poi penseremo al derby". Un passo alla volta, puntando al massimo: Dimarco vuole dimenticare la scorsa stagione aggiungendo un altro trofeo alla sua bacheca.
© inter.it
© inter.it