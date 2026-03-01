Dimarco numeri da Mvp e record sbriciolati: "Ma senza titoli conta poco..."

E invece il mancino di Porta Romana ha smentito tutti: oggi Dimarco non solo è, senza dubbio, l'Mvp della Serie A ma sta anche riscrivendo record del nostro campionato: con l'1-0, bellissimo, contro il Genoa Dimash tocca quota 20 partecipazioni al gol con 6 marcature e 14 assistenze. Eguagliato il record di Massimo Oddo nel 2005/06 come difensore con più gol e assist della storia della Serie A a 20 squadre. Visto il recente stato di forma dell'esterno azzurro, tutto fa pensare che questo record possa essere sbriciolato nelle 11 partite rimaste. Dimarco potrebbe superare anche il record assolto di assistenze in una stagione di A fatto registrare dal Papu Gomez nel 2015/16 con 16 assist.