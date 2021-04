Serie A: Inter-Cagliari 1-0, Darmian rimanda il Milan a -11

INTER-CAGLIARI 1-0

Un gol del difensore su assist di Hakimi regala a Conte l'11° successo di fila

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 30a giornata di Serie A, l'Inter batte 1-0 il Cagliari, conquista l'11a vittoria di fila e rimanda il Milan a -11 in classifica. A San Siro i sardi sono tenuti a lungo in vita dalle parate dell'esordiente Vicario: il vice-Cragno è super su Eriksen e Darmian nel primo tempo e sempre sul danese e Sensi nella ripresa. De Vrij colpisce la traversa (69'), poi al 77' il gol di Darmian su assist di Hakimi. Sardi a -5 dalla salvezza. Inter, altre 3 passi verso lo Scudetto





























































































Ultime gallery Vedi tutte

LE PAGELLE

Darmian 7 - Il jolly nerazzurro segna con il contagocce, ma questo rifilato al Cagliari spiana la strada scudetto all'Inter. Bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sull'assist di Hakimi, l'uomo che aveva proprio sostituito nell'11 titolare.

Hakimi 6,5 - Un po' spento nelle ultime uscite, la panchina gli fa bene. Quando entra l'Inter cambia passo sulla destra e il suo assist per Darmian è tanto bello quanto prezioso.

Lukaku 6 - Non è nella sua migliore giornata e forse avrebbe anche lui bisogno di rifiatare un po'. Fa a sportellate con la difesa sarda, che gli lascia solo due tiri, un rasoterra e un colpo di testa a lato. Strappa la sufficienza per il tocco che innesca Hakimi in occasione del gol-partita.

Vicario 7,5 - All'esordio in Serie A, il vice-Cragno non sfigura e para tutto il possibile. Bravo nel primo tempo su Eriksen e Darmian, si ripete nella ripresa su Sensi e sul danese. Sempre attento, nulla può su Darmian. Un profilo davvero interessante.

Nainggolan 6,5 - L'ex dal dente avvelenato è il migliore dei giocatori di movimento del Cagliari e anche il più pericoloso, ma Handanovic è attento e respinge. E' l'ultimo ad arrendersi.

Joao Pedro 5 - Di palloni giocabili ne arrivano davvero poi, ma il brasiliano appare svogliato e non riesce mai ad accendere la luce. Un problema per i sardi, che hanno bisogno del suo apporto per centrare una salvezza sempre più complicata.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Darmian 7 (39' st D'Ambrosio sv), Sensi 6 (36' st Vecino sv), Brozovic 6, Eriksen 6,5 (36' st Gagliardini sv), Young 5,5 (25' st Hakimi 6,5); Lukaku 6, Sanchez 6 (25' st Lautaro Martinez 6). A disp.: Padelli, Radu, Ranocchia, Perisic, Pinamonti. All.: Conte 6,5

Cagliari (3-5-2): Vicario 7,5; Rugani 6 (39' st Simeone sv), Godin 6,5, Carboni 6; Zappa 5,5 (46' st Cerri sv), Marin 6, Nainggolan 6,5, Duncan 5,5 (27' st Asamoah 5,5), Nandez 6; Pavoletti 5,5 (46' st Pereiro sv), Joao Pedro 5. A disp.: Aresti, Ciocci, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Lykogiannis, Walukiewicz. All.: Semplici 5,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 32' st Darmian (I)

Ammoniti: Brozovic (I), Nainggolan (C)

Espulsi: -

Note: -