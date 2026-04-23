Sei mesi dopo Napoli, riecco Mariani e Bindoni per l'Inter: da Mkhitaryan-Di Lorenzo al Torino

Maurizio Mariani, unico arbitro italiano selezionato per i Mondiali, torna domenica a dirigere un match dell'Inter in occasione della sfida contro il Torino: l'ultima volta fu lo scorso 25 ottobre. Sei mesi senza incrociare i nerazzurri dopo quel Napoli-Inter che al Maradona finì 3-1 per gli azzurri e scatenò mille polemiche per il contestatissimo rigore assegnato ai partenopei per il presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. E con il fischietto della sezione di Aprilia ci sarà Daniele Bindoni, il guardalinee che proprio quell'intervento giudicò falloso, richiamando l'arbitro e convincendolo all'assegnazione del penalty a favore della squadra di Antonio Conte. Mariani, ben posizionato, aveva infatti inizialmente fatto proseguire l'azione e stava correndo verso l'altra metà del campo. Poi il fischio 'ritardato'.