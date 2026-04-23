Inter, i 'muscoli del capitano' richiedono cautela: Lautaro non punta il Toro, l'obiettivo rientro è un altro

Le noie al polpaccio che, salvo il cameo pasquale contro la Roma, hanno minato questi ultimi mesi di Lautaro impongono la massima cautela: il recupero procede bene, più o meno secondo previsioni ma i risultati delle ultime giornate, l'allungo dell'Inter e i passi falsi di Napoli e Milan, hanno allentato la pressione e allungato i tempi: la squadra ha risposto ottimamente anche in assenza del capitano che sta lavorando da alcuni giorni sul campo, senza però forzare, senza correre rischi.