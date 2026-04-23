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Inter, i 'muscoli del capitano' richiedono cautela: Lautaro non punta il Toro, l'obiettivo rientro è un altro

L'argentino potrebbe tornare per uno spezzone contro il Parma per essere al top per la doppia di maggio con la Lazio

23 Apr 2026 - 11:22
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Capitano non giocatore, per ora ancora. Ma sempre capitano: accanto alla squadra anche se indisponibile, con il suo carisma e la sua carica. Ma per il rientro in campo di Lautaro non c'è una data precisa, cerchiata in rosso: escludiamo il match col Torino, possibile quello con il Parma, più probabile vederlo a pieno regime a Roma contro la Lazio, in campionato, preludio della finale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti. Tutto però al vaglio delle risposte che arriveranno da Appiano Gentile nei prossimi giorn.

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Dopo la vittoria contro il Como mister Chivu ha concesso due giorni di libertà: per tutti, tranne per chi aveva saltato proprio la sfida coi lariani, vale a dire Lautaro stesso, Bastoni e De Vrij. Per questi ultimi due il ritorno tra i convocati è previsto, salvo sorprese, per domenica pomeriggio contro i granata, per l'argentino invece come si diceva i tempi sono più lunghi.

Le noie al polpaccio che, salvo il cameo pasquale contro la Roma, hanno minato questi ultimi mesi di Lautaro impongono la massima cautela: il recupero procede bene, più o meno secondo previsioni ma i risultati delle ultime giornate, l'allungo dell'Inter e i passi falsi di Napoli e Milan, hanno allentato la pressione e allungato i tempi: la squadra ha risposto ottimamente anche in assenza del capitano che sta lavorando da alcuni giorni sul campo, senza però forzare, senza correre rischi.

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Diciamo che ipotizzando che quella con il Parma possa essere la serata scudetto, uno spezzone di partita contro gli emiliani non è da escludere, una sorta di rodaggio in vista poi della finale dell'Olimpico. Perché poi sullo sfondo, non dimentichiamolo, c'è anche il Mondiale: inevitabilmente si entra ora nel momento più delicato, specie per chi come Lautaro ha da difendere da protagonista il titolo più prestigioso. Il capitano non si è mai tirato indietro, ma per essere decisivo vuole essere al top. E ne ha tutte le ragioni.

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