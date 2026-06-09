Collegio garanzia Coni: "Pronuncia su eleggibilità Malagò non è nostra competenza"

"Parrebbe esorbitare dalla competenza del Collegio una pronuncia avente ad oggetto tale verifica preliminare, anche sulla base della considerazione che il Collegio stesso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi in ultimo grado sui provvedimenti di ammissione e/o diniego delle candidature in caso di impugnazione". Lo si legge nella pronuncia del Collegio di garanzia dello Sport del Coni sulla richiesta del ministro Andrea Abodi di verificare l'applicazione delle norme sul 'pantouflage' sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc.