Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
IL RITRATTO

Ha 'deciso' il rigore per il Napoli: ecco chi è Bindoni, assistente di Mariani con laurea in astronomia

Ha fatto l’arbitro fino alla Serie C poi ha iniziato la carriera di assistente

di Antonella Pelosi
26 Ott 2025 - 11:35
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il suo nome è sulla bocca di tutti dal minuto 29 della sfida di ieri sera al Maradona tra Napoli e Inter, che ha scatenato le proteste dei nerazzurri durante e dopo la gara. Al 29' infatti ha segnalato all'arbitro Maurizio Mariani che era rigore l'intervento in area nerazzurra di Mkhitaryan ai danni di Di Lorenzo convincendolo all'assegnazione del penalty a favore della squadra di Antonio Conte. Mariani, ben posizionato, aveva inizialmente fatto proseguire l'azione e stava correndo verso l'altra metà del campo. Poi il fischio 'ritardato'. Ma chi è Daniele Bindoni, l'assistente di Mariani che ha 'deciso' il rigore per il Napoli? Bindoni è nato a Westwood negli Stati Uniti ma è veneziano di Cannaregio e il 12 dicembre prossimo compirà 45 anni. Laureato in astronomia, ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 1996. Dopo aver fatto l'arbitro fino alla Serie C, è diventato assistente arbitrale. Nell'estate 2017 - dopo 69 presenze tra i cadetti - il grande balzo in Serie A per decisione dell'allora designatore Nicola Rizzoli: da allora ha collezionato numerose presenze nel massimo campionato ma anche in ambito internazionale (promosso ufficialmente dalla Fifa nel 2021): gare di Champions League, Europa League e Conference League, qualificazione ai Mondiali e agli Europei, Nations League, Europei Under 21 e Under 19 per un totale di 263 presenze. A settembre era nella squadra arbitrale della gara di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid, terminata 3-2 per i Reds. Sempre nel 2025 è stato designato come assistente per la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco, disputata a Santiago del Cile, affiancando sempre l’arbitro Mariani.

Leggi anche

Cesari e il rigore al Napoli: "Anomalo fischiare dopo 5", perché Mariani non ha deciso subito?"

napoli-inter
serie a

Ultimi video

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

00:39
MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:42
"Buon compleanno mister!": l'Inter fa gli auguri a Chivu
00:37
Atalanta: Juric a colloquio in campo con Percassi e il ds D'Amico. E a Carnesecchi: "Parli meno e pari di più"
23:36
Atalanta, Juric: "Come al solito abbiamo creato un mondo di occasioni e preso gol in contropiede"
23:21
Cremonese, Nicola: “Vardy ha un grandissimo spirito"
23:10
Atalanta, Carnesecchi: "Dobbiamo darci tutti una svegliata, in campo si deve dare tutto"