Ha 'deciso' il rigore per il Napoli: ecco chi è Bindoni, assistente di Mariani con laurea in astronomia

Il suo nome è sulla bocca di tutti dal minuto 29 della sfida di ieri sera al Maradona tra Napoli e Inter, che ha scatenato le proteste dei nerazzurri durante e dopo la gara. Al 29' infatti ha segnalato all'arbitro Maurizio Mariani che era rigore l'intervento in area nerazzurra di Mkhitaryan ai danni di Di Lorenzo convincendolo all'assegnazione del penalty a favore della squadra di Antonio Conte. Mariani, ben posizionato, aveva inizialmente fatto proseguire l'azione e stava correndo verso l'altra metà del campo. Poi il fischio 'ritardato'. Ma chi è Daniele Bindoni, l'assistente di Mariani che ha 'deciso' il rigore per il Napoli? Bindoni è nato a Westwood negli Stati Uniti ma è veneziano di Cannaregio e il 12 dicembre prossimo compirà 45 anni. Laureato in astronomia, ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 1996. Dopo aver fatto l'arbitro fino alla Serie C, è diventato assistente arbitrale. Nell'estate 2017 - dopo 69 presenze tra i cadetti - il grande balzo in Serie A per decisione dell'allora designatore Nicola Rizzoli: da allora ha collezionato numerose presenze nel massimo campionato ma anche in ambito internazionale (promosso ufficialmente dalla Fifa nel 2021): gare di Champions League, Europa League e Conference League, qualificazione ai Mondiali e agli Europei, Nations League, Europei Under 21 e Under 19 per un totale di 263 presenze. A settembre era nella squadra arbitrale della gara di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid, terminata 3-2 per i Reds. Sempre nel 2025 è stato designato come assistente per la finale del Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco, disputata a Santiago del Cile, affiancando sempre l’arbitro Mariani.